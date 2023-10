Ce best-seller realme est un achat brutal pour moins de 200 euros, avec 256 Go de mémoire

Pour seulement 166 euros, vous pouvez acheter un téléphone portable plus que préparé pour vous offrir une bonne expérience au quotidien.

Grande baisse de prix de ce smartphone realme dans sa version la plus avancée, avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

Discuter sur WhatsApp, regarder des vidéos sur YouTube, passer des appels téléphoniques, rechercher des informations sur Google Chrome et même jouer sont quelques-unes des tâches que vous pouvez effectuer avec le realme C55. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour vous procurer un smartphone comme celui-ci. En réalité, ce realme C55 est la bonne affaire du jour car il est en baisse jusqu’à 166 euros sur AliExpress Store dans sa meilleure version, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Vous n’avez rien de compliqué à faire pour acheter le realme C55 à ce prix, il vous suffit d’appliquer le code coupon FR13 dans la fenêtre de paiement. Gardez à l’esprit que ce modèle 8GB+256GB a un prix de vente recommandé de 249 euros, vous économiserez donc plus de 80 euros sur votre achat. Il y a une autre donnée à prendre en compte, c’est que cette offre se termine jeudi matin, vous n’avez donc que quelques heures devant vous pour en profiter.

Nous avons analysé ce realme C55 chez Netcost-security.fr et la vérité est qu’il nous a laissé une très bonne impression. Il a un design distinctif, un écran de bonne qualité, de bonnes performances, un bon appareil photo principal et jusqu’à 2 jours d’autonomie. En résumé, il est plus que prêt à vous offrir une bonne expérience d’utilisation de base, c’est un achat brutal à moins de 200 euros.

Pourquoi le realme C55 est un excellent choix à moins de 200 euros

Le realme C55 est un téléphone très utile, tout d’abord, grâce à son processeur MediaTek Helio G88. C’est lui qui facilite l’exécution des tâches les plus courantes, depuis les appels sur les plateformes de messagerie jusqu’à l’entrée sur les réseaux sociaux. Selon notre expérience, le processeur a même une puissance pour exécuter des jeux, tant qu’ils ne sont pas très exigeants. Gardez à l’esprit que la version en promotion a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, la mémoire ne sera donc pas un problème.

Tout ce que vous faites sur le téléphone sera affiché sur un écran LCD de 6,72 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 680 nits. Nos tests montrent que c’est un écran qui offre une bonne visibilité dans des conditions normales, avec une qualité suffisante pour regarder des vidéos et jouer. Si vous voulez écouter l’audio, vous avez 3 options : utiliser le haut-parleur, connecter vos écouteurs via le port 3,5 mm ou le faire via Bluetooth.

Vous pouvez également utiliser le realme C55 pour prendre des photos de qualité, surtout dans des scènes bien éclairées. Cela est assuré par l’appareil photo arrière de 64 mégapixels, qui est accompagné d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale, située dans le trou de l’écran, est de 8 mégapixels et vous offrira des selfies de qualité correcte. De plus, vous pouvez également l’utiliser pour la reconnaissance faciale.

Nous vous recommandons également ce smartphone pour son autonomie étendue, il peut même atteindre 2 jours d’utilisation avec une seule charge. Cela est dû aux bonnes performances de sa batterie de 5 000 mAh, qui vous demande seulement de la charger après plusieurs heures d’écran allumé. Un autre aspect positif est qu’il prend en charge la charge rapide de 33W, il se charge donc complètement en un peu plus d’1 heure avec le chargeur fourni dans la boîte.

➡️ Voir l’offre realme C55 (8GB+256GB) avec le code FR13

Il y a d’autres détails très intéressants de ce realme C55, comme le fait qu’il arrive directement avec Android 13 sous realme UI 4.0. Attention, il comprend également une mini-capsule similaire à la fonctionnalité Dynamic Island de l’iPhone. Sachez également qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales, de la technologie NFC, d’un double emplacement pour carte SIM et de la possibilité d’étendre le stockage interne via une carte microSD.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Il ne fait aucun doute que ce realme C55 est l’un des meilleurs téléphones pas cher du moment, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter si votre budget est inférieur à 200 euros. Appliquez le code coupon ES13 et obtenez-le pour seulement 166 euros sur AliExpress Store avant jeudi matin le 19 octobre. Le même modèle est vendu à 189 euros sur Amazon et MediaMarkt, il vous reviendra beaucoup plus cher.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :