Squid Game : Le défi. Voici la date de sortie et la plateforme sur laquelle vous pourrez en profiter

Le concours basé sur le Squid Game arrivera bientôt sur grand écran

Squid Game a été une véritable surprise, mais son succès est mérité

Squid Gamea été un succès sans précédent. C’est la série sud-coréenne la plus réussie de tous les temps et la série la plus regardée de l’histoire de Netflix. Et pour cause, elle avait une prémisse très intéressante basée sur un jeu populaire en Corée du Sud. Cependant, derrière cela se cachait une puissante critique sociale mettant en lumière le comportement terrible des élites millionnaires qui se divertissent en regardant des personnes endettées pour survivre faire face à un jeu brutal dans lequel les perdants sont systématiquement tués.

Le succès de la série a incité les producteurs de plateformes de streaming à envisager de réaliser des séries qui cherchent à surpasser Squid Game, voire un concours directement inspiré de l’œuvre de Hwang Dong-hyuk.

C’est ce deuxième cas que nous abordons aujourd’hui, maintenant que nous avons une date de sortie, nous allons passer en revue certaines aspects de la production qui arrivera bientôt sur les catalogues de streaming.

De quoi traitera le concours Le Squid Game

Même si la série originale était critique, l’idée de faire un concours dans cet univers a apparemment séduit les producteurs et le grand public. Pour cette raison, 456 participants participeront à la première édition de Le jeu du calamar: Le défi. Il s’agit exactement de la même chose que dans la série, les participants devant passer des épreuves réellement dangereuses et d’autres nécessitant des compétences.

Comme il est évident, les participants ne mourront pas s’ils sont éliminés. Mais le gagnant recevra une énorme somme d’argent. Plus précisément 4,56 millions de dollars. Environ quatre millions d’euros au taux de change.

La bande-annonce montre l’une des épreuves les plus emblématiques, celle consistant à jouer à cache-cache avec une poupée qui tourne à certains moments.

Sur quelle plateforme arrivera Squid Game: Le défi

Netflix est le producteur de la série originale et détient tous les droits de celle-ci ainsi que de tout le contenu produit autour d’elle. Ainsi, il est évident que ce concours basé sur Le jeu du calamar arrive sur la plateforme. Tout comme le concours, la deuxième saison de la série arrivera également, dont on sait encore peu de choses.

Date de sortie de Squid Game: Le défi

La date choisie pour l’arrivée de ce concours est le 22 novembre. Par conséquent, à ce moment-là, tout le concours sera disponible pour que nous puissions en profiter à notre rythme. La politique de Netflix est généralement claire à ce sujet : ils diffusent toute la série en une fois et chacun choisit de la regarder quand il le peut.

Cela est survenu à la suite d’une erreur, mais s’est avéré être un véritable succès, ce qui en réalité une stratégie qui est souvent répétée assez fréquemment.

