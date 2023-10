Xbox Game Pass: Les jeux qui arrivent seconde moitié du mois d’octobre !

La liste des 7 jeux qui arriveront sur le service à la fin du mois d’octobre est désormais connue, mais nous connaissons également les titres qui quitteront Game Pass le 31 octobre.

Voici les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié d’octobre 2023

On a du mal à y croire, mais nous nous approchons déjà de la fin du mois d’octobre 2023, il était donc temps de découvrir les nouvelles additions de l’un des services les plus populaires de l’industrie du jeu vidéo. Comme vous l’avez déjà deviné, nous parlons de Xbox Game Pass, car Microsoft a déjà révélé la liste des nouveaux titres qui rejoignent le catalogue dudit service. Pour ceux qui ne savent pas exactement comment fonctionne ce processus, il convient de mentionner qu’au début du mois, les jeux qui arrivaient dans les premiers jours d’octobre sur Game Pass ont été annoncés, donc maintenant, c’est le tour de la deuxième et dernière vague de ce dixième mois de l’année.

Pour cette nouvelle vague d’ajouts à Xbox Game Pass, nous avons 7 nouvelles propositions qui arrivent pour conquérir plus d’un utilisateur du service de Redmond, qui est maintenant en fête après avoir enfin conclu l’acquisition de Activision Blizzard, après quoi la CMA leur a donné le feu vert total pour exécuter l’accord. Revenons au sujet, le jeu vidéo qui se démarque le plus de cette liste est le célèbre remake du premier Dead Space, sorti au début de cette même année 2023 et qui arrive maintenant sur Game Pass pour effrayer beaucoup plus de joueurs.

Voici les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié du mois d’octobre 2023

we hope this coming soon post finds you wellhttps://t.co/RAnQSjKvhF pic.twitter.com/LYK33g70jO — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) Octobre 17, 2023

L’identité de ces 7 nouveaux jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass en octobre de cette année a été révélée, comme d’habitude, sur le blog officiel de Xbox. Ce mois-ci, en réalité, nous avons aussi entre nos mains un titre qui fait ses débuts dans le catalogue du service de Microsoft, à savoir Cities: Skylines 2. Quoi qu’il en soit, cette deuxième vague de propositions qui arrivent sur Xbox Game Pass est très intéressante, d’autant plus si vous avez comme porte-étendard Dead Space Remake, un titre idéal pour se faire peur dans les jours précédant Halloween. Cela dit, révélons maintenant quelles sont les propositions qui arrivent dans la deuxième moitié d’octobre sur Xbox Game Pass:

F1 Manager 2023 (Cloud, Console et PC) – Disponible le 19 octobre.

Cities: Skylines II (PC) – Disponible le 24 octobre.

Dead Space (Remake) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) EA Play – Disponible le 26 octobre.

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud et Console) – Disponible le 26 octobre.

Mineko’s Night Market (Cloud, Console et PC) – Disponible le 26 octobre.

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console et PC) – Disponible le 31 octobre.

Jusant (Cloud, Console et PC) – Disponible le 31 octobre.

Voici les jeux qui quittent Xbox Game Pass en octobre 2023

Comme vous pouvez le voir dans le titre, avant de conclure, nous voulons également partager avec vous la liste des titres qui quitteront Xbox Game Pass ce mois d’octobre 2023, car la société en a profité pour les annoncer lors de l’annonce précédente. Dans ce sens, il y a 5 jeux qui quittent le service le 31 octobre prochain, et parmi eux se distinguent des propositions comme Persona 5 Royal ou Signalis. Voyons maintenant quelles propositions quittent Game Pass à la fin de ce mois:

Gunfire Reborn (Cloud, Console et PC).

Kill It With Fire (Cloud, Console et PC).

Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC).

Signalis (Cloud, Console et PC).

Solasta Crown of the Magister (Cloud, Console et PC).



