Un aperçu du nouvel ordinateur portable Xiaomi : processeur et scores sur Geekbench

Smartphones, wearables comme des montres, des bracelets, des écouteurs, toutes sortes de produits et d’appareils pour la maison, des trottinettes électriques et… des ordinateurs portables. Parce que Xiaomi fabrique également des laptops, et en réalité, leur catalogue est bien garni, bien que leur présence sur le marché espagnol soit minime. Un catalogue qui s’agrandit, du moins en Chine, avec un nouvel ordinateur portable.

C’est du moins ce que GeekBench, la plateforme de test numérique qui peut mesurer les performances du système de différents appareils, du smartphone à l’ordinateur portable ou au PC de bureau, a révélé.

Intel Meteor Lake

Comme nous le voyons sur GizmoChina, un appareil portant un nom sans équivoque, ‘portable XIAOMI’, est apparu sur Geekbench, équipé d’un processeur Intel Meteor Lake, la dernière famille d’Intel dont la marque se vante avant son lancement officiel en tant qu’avancée la plus significative réalisée par Intel au cours des 40 dernières années de l’informatique.

Selon la fiche de résultats de Geekbench, ce nouvel ordinateur portable Xiaomi est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H 16 cœurs et 22 threads, avec 6 cœurs de performance et 10 cœurs d’efficacité. Et lors du test de référence, l’ordinateur portable a obtenu 1567 points en mononoyau et 8228 points en multicœur.

Comparativement, c’est une note inférieure à la moyenne obtenue par le Core i7-13700H lors de son test, de 2610 en mononoyau et 12989 en multicœur sur Geekbench. Cependant, il est important de noter qu’il s’agit des premiers points de référence et les performances peuvent différer lorsque le système fait ses débuts finaux.

Ordinateur portable XIAOMI, sortira-t-il en France?

En plus de cela, l’ordinateur portable de Xiaomi est équipé de 32 Go de mémoire RAM qui pourrait être en double canal, bien que le stockage soit inconnu. Et en tant que système d’exploitation, il exécute Windows 11. On ne sait rien de plus, et il est encore trop tôt pour en savoir plus sur ce nouvel ordinateur portable Xiaomi, bien qu’il s’agisse d’un premier aperçu qui indique que les chipsets les plus avancés d’Intel alimenteront au moins le nouveau laptop de la marque.

Est-ce que ce modèle/famille arrivera en France? C’est la question à un million d’euros à laquelle il faudra attendre pour répondre.

Via | GizmoChina

