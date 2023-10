YouTube se met à jour en grand avec ces 8 nouveautés

YouTube fait l’objet de nouveaux changements avec une mise à jour qui vise à améliorer complètement l’expérience des utilisateurs.

Les 8 changements qui arrivent sur YouTube et qui amélioreront complètement l’expérience des utilisateurs

YouTube se met à jour et intègre 8 nouveautés pour améliorer l’expérience des utilisateurs sur la plateforme, même si aucune d’entre elles ne résout le problème des bloqueurs de publicités lors de la visualisation de vidéos sur YouTube. Nous allons passer en revue toutes les nouveautés qui seront intégrées à YouTube.

Il y a des nouveautés qui sont intégrées à la fois dans l’application pour les téléphones mobiles et pour les téléviseurs. Cependant, la grande majorité est destinée à l’application mobile. Il est clair que Google veut que YouTube reste la plateforme la plus populaire pour la consommation de contenu.

YouTube change complètement : voici les 8 nouveautés les plus intéressantes

Amélioration audio. YouTube a annoncé que les utilisateurs auront un meilleur contrôle du son lors de la lecture de vidéos. Cette nouveauté est accompagnée de la fonctionnalité « Stable Volume » qui sera activée par défaut et ajuste le volume des vidéos pour qu’il soit toujours le même.

Le double de vitesse en maintenant simplement appuyé. YouTube permet de regarder les vidéos à des vitesses différentes, x2 étant l’une des plus populaires. Le changement qu’il a intégré permet de doubler la vitesse en maintenant simplement appuyé sur le côté droit de l’écran.

Recherche spécifique des moments. Choisir le moment exact dans la ligne de temps d’une vidéo YouTube est compliqué, la plateforme souhaite mettre fin à cela et a amélioré tout ce processus. Maintenant, la ligne de temps affiche tous les moments différents de la vidéo en naviguant simplement dessus.

Blocage de la vidéo pour éviter les interruptions. YouTube lance une fonctionnalité que VLC intègre depuis des années. Il sera désormais possible d’activer un blocage sur la vidéo afin qu’il n’y ait aucune interruption, améliorant ainsi l’expérience en cas de vouloir regarder une vidéo sans être dérangé.

Nouvelle fenêtre avec tous les contenus qui vous intéressent. Google l’a appelée « You Tab » et elle regroupe à la fois la bibliothèque de vidéos, les listes, les vidéos à regarder ultérieurement et tout ce qui a été regardé jusqu’à présent si l’historique est activé.

Recherche de chansons par la voix ou par l’audio. Désormais, YouTube permettra de chanter directement dans l’application pour trouver une chanson ou d’utiliser le son ambiant pendant la lecture de la chanson pour la retrouver.

Nouvelles animations. YouTube a modifié différentes animations dans l’application. Tous ces changements font que désormais, des actions telles que s’abonner à une chaîne ou aimer une vidéo ont une plus grande valeur esthétique dans l’application.

YouTube sur les téléviseurs est maintenant bien meilleur. Les changements apportés par YouTube pour les téléviseurs améliorent l’interface, en l’adaptant à la taille de ces écrans et en rendant beaucoup plus facile l’accès aux menus ou l’exécution de différentes actions.

Avec ces nouvelles fonctionnalités et outils, YouTube vise à offrir une plateforme plus moderne et immersive qui permet aux utilisateurs et aux créateurs de profiter pleinement du contenu qu’ils aiment. Que pensez-vous de ces nouveautés ? Laquelle attire le plus votre attention ?

