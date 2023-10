Le OnePlus Open n’a plus de secrets : voici à quoi ressemblera le premier smartphone pliable de la marque

Le OnePlus Open a été entièrement dévoilé: le design du premier smartphone pliable fuite avant son lancement.

Le premier téléphone pliable de OnePlus Open fuite en intégralité bien avant sa sortie

Le OnePlus Open sera présenté le 19 octobre, mais il a été dévoilé en détail avant l’heure. Ce n’est pas la première fois que le premier téléphone pliable de OnePlus fuite, en réalité, il y a quelques semaines, les principales spécifications avec lesquelles il arrivera ont pu être vues.

Bien que les caractéristiques techniques ne soient pas officielles, les photos qui montrent le design du OnePlus Open semblent provenir de l’entreprise elle-même. Le plus intéressant des photos révélées du OnePlus Open est à la fois son écran extérieur et intérieur, ainsi que sa charnière qui a déjà été commentée dans une vidéo.

Le OnePlus Open fuite en détail: voici le premier téléphone pliable de OnePlus

Il est clair que OnePlus s’est inspiré des smartphones pliables d’OPPO. L’écran extérieur aura une taille considérable, les côtés semblent être réduits au maximum d’après les images. De plus, la caméra se trouvera dans la zone centrale supérieure de cet écran.

En continuant avec la zone extérieure, le dos où se trouvent les caméras aura une finition polie et, pour le moment, il est prévu que deux couleurs soient proposées: vert et noir. Le module de caméras est circulaire où seront intégrés trois capteurs accompagnés du logo de Hasselblad et le flash LED sera dans le coin gauche du dos.

Premier aperçu officiel du nouveau OnePlus Open — #OnePlus‘ premier smartphone pliable qui sera lancé le 19 octobre en Inde. J’aimerais qu’il y ait plus que des options de couleur verte et noire mais ça semble quand même bien. Que pensez-vous de cette énorme bosse de caméra? #OnePlusOpen pic.twitter.com/m8mcdbfo2s — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 17 octobre 2023

À l’intérieur du OnePlus Open, il y a un écran de taille énorme. Cependant, le plus intéressant de cet écran est qu’il ne disposera que d’une seule caméra dans le coin supérieur droit. La position est un peu étrange, bien que cela ne devrait pas poser de problème étant donné l’écran extérieur qui sert à la même chose.

Tout ce qui concerne le OnePlus Open sera révélé le 19 octobre. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que OnePlus présente l’appareil pour vérifier si les fuites sont vraies et, surtout, s’il arrivera en France ou s’il restera uniquement en Inde.



