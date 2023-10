Le tour de magie grâce auquel Google Maps connaît la vitesse maximale autorisée sur chaque route du monde

Google Maps mise sur l’IA pour contrôler la vitesse autorisée sur chaque route.

L’application Google Maps sur un téléphone Android

En général, respecter les limites de vitesse est l’un des points clés pour les conducteurs. Le problème est que, dans de nombreux cas, il est difficile de savoir quelle est la vitesse maximale autorisée sur certaines routes, surtout lorsqu’il y a des points noirs ou sur des autoroutes monotones où apparaît de temps en temps une limitation qui, à première vue, n’a aucun sens, bien qu’elle en ait réellement un. Google Maps est l’un des systèmes de navigation GPS les plus avancés au monde et il devient de plus en plus complet : il peut consulter les arrêts de bus ou même connaître l’altitude d’un lieu, de plus, l’un des points les plus utiles est qu’il nous indique quelle est la vitesse maximale autorisée sur la route où nous nous trouvons. Mais souvent, une question importante se pose : comment le sait-il ?

La vérité est qu’il utilise pour cela un mélange de données GPS et d’intelligence artificielle qui montrent à quel point la technique de cette application est raffinée. Nous allons voir ce phénomène curieux et comment ils parviennent à le réaliser pour que notre circulation sur les routes du monde entier soit sûre.

La façon dont Google Maps devine la vitesse maximale autorisée sur les routes du monde entier

Le blog officiel de Google a clarifié la façon dont ils parviennent à identifier les vitesses maximales du monde entier. Il faut avouer que c’est simple, mais cela nécessite en même temps une incroyable capacité de gestion et de reconnaissance des données de la part des intelligences artificielles intégrées à la technologie de la marque californienne.

Tout devient encore plus complexe lorsque l’on rencontre des routes avec des limitations temporaires de vitesse, que ce soit en raison de travaux ou parce que, à certains horaires scolaires, les vitesses sont limitées pour assurer la sécurité des enfants qui sortent de leurs établissements.

Pour cela, Google utilise des modèles d’IA spécifiquement conçus pour identifier la limite de vitesse à partir de sources telles que Street View. À partir de là, il est temps d’essayer de comprendre comment l’IA peut lire les limites de vitesse. Cela est très intéressant, car alors qu’aux États-Unis la limite de vitesse est clairement marquée par un panneau explicatif, dans d’autres pays comme la France, elle apparaît simplement sous la forme d’un chiffre dans un cercle avec des bords rouges. Ainsi, l’IA doit comprendre les différentes langues automobiles qui existent dans le monde.

L’IA joue un rôle déterminant pour déterminer si la vitesse maximale autorisée sur une route a changé.

Cela ne s’arrête pas là, car un chantier ou une directive de la Direction Générale de la Circulation peut modifier la limite de vitesse. Il n’est pas rare que, d’un mois à l’autre, la vitesse d’un tronçon de route change pour s’adapter de manière plus sûre à son environnement. Comment Google Maps peut-il se mettre à jour ?

La vérité est qu’il le fait en menant une analyse approfondie du trafic. Il suffit d’observer la vitesse à laquelle vont les véhicules et de déterminer s’il y a une raison spécifique à cela. Si après cela, ils réalisent qu’il s’agit d’un changement de la vitesse autorisée, ils croisent différentes références, y compris des données gouvernementales, pour vérifier si cela a finalement été modifié.

