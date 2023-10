Android 14 est un enfer pour certains Google Pixel : nouveaux problèmes de stockage

Tous les Google Pixel ne s’entendent pas bien avec Android 14 : beaucoup souffrent d’un grand nombre de problèmes

Google a présenté Android 14 avec le lancement des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. La nouvelle version du système d’exploitation de Google est arrivée avec de nombreuses nouveautés, bien que toutes ne soient pas positives. Au cours des dernières heures, il a été constaté qu’Android 14 ne fonctionne pas très bien sur certains Pixel.

Les téléphones Google touchés par la mise à jour vers Android 14 ne sont pas les modèles actuels. En réalité, lors de l’analyse du Google Pixel 8 Pro, nous n’avons rencontré aucun de ces problèmes qui sont mentionnés de manière constante sur les forums officiels et sur Reddit.

Les Google Pixel chargés de problèmes suite à la mise à jour vers Android 14

Le problème principal affecte les Google Pixel 6. Ce que l’on a pu constater grâce aux plaintes des utilisateurs, c’est que l’accès au stockage est complètement bloqué. Ce problème empêche complètement l’utilisation de l’appareil, empêchant l’installation d’applications ou la gestion des fichiers.

L’erreur se produit lors de l’ouverture d’applications qui nécessitent la lecture ou l’écriture de données dans la mémoire de l’appareil, telles que l’appareil photo, la galerie, l’explorateur de fichiers ou le gestionnaire de téléchargements. Lorsque cela se produit, le téléphone se fige et affiche un message d’avertissement indiquant “System UI ne répond pas ».

Google n’a pas fourni d’explication officielle ni de solution définitive au problème, certains utilisateurs ont spéculé que cela pourrait être dû à un bug lié aux profils multiples dans le système. Il s’agit donc d’un problème avec une seule solution : formater l’appareil.

Nous espérons que Google résoudra rapidement ces problèmes et offrira à ses utilisateurs la qualité et la stabilité qu’ils méritent. Android 14 présente de nombreuses caractéristiques intéressantes et innovantes, mais il est également livré avec une série de problèmes qui ne touchent que certains téléphones comme le Pixel 6 et le Pixel 6a.

