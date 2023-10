L’incroyable brevet de Xiaomi : une voiture autonome pour charger ses voitures électriques sans fil, même en mouvement comme un avion-citerne

La croix, le fardeau d’une VE ou véhicule électrique aujourd’hui est toujours le même: son autonomie. Une voiture à essence n’a besoin que de trouver une station-service en cas d’épuisement de carburant, mais une VE a besoin d’une station de recharge spéciale – ou de transporter une énorme batterie externe dans le coffre. C’est pourquoi la technologie électrique est encore réticente à être adoptée massivement, et les hybrides mènent la transition des véhicules à combustibles fossiles à tout électrique.

Mais, et si nous n’avions pas besoin d’autant d’infrastructures, mais que n’importe quel parking standard suffisait pour cela ? C’est le brevet que Xiaomi détient, celui où une petite voiture sans conducteur recharge une autre voiture garée, même sous forme de remorque sans s’arrêter.

Recharger la Xiaomi Car

Le brevet, que nous avons connu l’année dernière mais que nous voyons maintenant plus en détail, propose le même système de charge sans fil disponible sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO, mais ajusté et amélioré. Comment ? En utilisant une deuxième voiture ou un véhicule-citerne pour charger la voiture électrique principale sans fil.

L’idée est basée sur une petite voiture autonome de charge équipée d’une batterie, qui s’approche d’un véhicule nécessitant une charge. Grâce à la technologie autonome, la voiture de charge se positionne correctement, se connecte au véhicule et commence le processus de charge. Bien que le brevet ne soit pas encore complet, le processus décrit dans le brevet ne pourrait pas être plus futuriste: Une grande bobine connecte le wagon de charge au véhicule, les maintenant connectés pendant toute la charge.

Charger la voiture en mouvement

Cependant, cette idée pose quelques problèmes pratiques. Tout d’abord, si le projet vise à charger les voitures garées, il semble complexe par rapport à la charge par câble standard. Il est difficile d’imaginer un parking rempli de VE et de petites voitures de charge se déplaçant de manière autonome pour recharger les propres Xiaomi Auto.

Une alternative possible suggérée par le brevet est de remorquer la voiture de charge comme une sorte de remorque, chargeant le VE en cours de route de la même manière qu’un avion-citerne le fait avec les chasseurs en plein vol. Cependant, il faut créer une nouvelle technologie en termes de transmission dans le chargeur, afin que les batteries du VE puissent gérer le courant entrant et alimenter le moteur en même temps.

La question avec ce brevet n’est pas tant de savoir s’il sera appliqué ou non, mais s’il évoluera vers un système plus efficace et efficient. Mais cette idée d’être sur l’autoroute, d’avoir un véhicule qui s’approche de vous, se connecte au vôtre et recharge votre batterie est fascinante.

Via | Xiaomitoday / Mydrivers

