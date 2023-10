Le nouveau Apple Pencil est officiel : moins cher, plus sensible et avec un port USB-C

Toutes les qualités de l’Apple Pencil, mais à un prix inférieur.

Le nouveau Apple Pencil est officiel.

Le nouveau Apple Pencil est désormais officiel. Après de nombreuses rumeurs sur le nouveau crayon d’Apple, il est enfin une réalité. Parmi les principales nouveautés de l’Apple Pencil, on trouve une amélioration de sa sensibilité, un port USB-C et un prix plus abordable afin que davantage d’utilisateurs d’iPad puissent en profiter.

D’autres spécifications qui mettent en évidence le nouveau Apple Pencil sont une précision millimétrique, une faible latence ou une sensibilité à l’inclinaison. Tout cela fait du nouveau Apple Pencil un excellent dispositif pour dessiner, prendre des notes, tenir un journal et bien plus encore. De plus, sa conception est également mate avec un côté plat pour une utilisation beaucoup plus confortable.

Voici le nouveau Apple Pencil

Le nouveau Apple Pencil avec USB-C conserve les fonctionnalités les plus remarquables du crayon d’Apple. Des fonctionnalités telles qu’une faible latence, une précision pixel parfaite ou une sensibilité à l’inclinaison, le tout à un prix plus abordable. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est également doté d’une finition mate et d’un côté plat pour pouvoir s’adapter magnétiquement à l’iPad. Une conception qui le rend encore plus fonctionnel et confortable à utiliser.

Un design plat qui permet son rangement sans charger. L’un des points forts de ce nouveau Apple Pencil est son port USB-C, ce qui le rend compatible avec tous les modèles d’iPad dotés de ce port, qui est désormais également présent sur les iPhone 15.

Grâce à sa fonction de faible latence, le nouveau Apple Pencil est le meilleur compagnon des iPad Pro avec processeur M2, car il est compatible avec l’une de ses fonctionnalités phares, le hover, qui permet de dessiner avec une précision encore plus grande.

Grâce à la sortie de ce nouveau Apple Pencil, la gamme s’est élargie et les utilisateurs ont plus de modèles à choisir en fonction de leurs besoins. D’une part, vous pourrez choisir entre cet Apple Pencil qui sera le moins cher avec un prix de 95 euros à partir du début novembre, ainsi que le Apple Pencil de première et deuxième génération. Ainsi, Apple rend l’un des accessoires les plus célèbres pour l’iPad plus accessible.

