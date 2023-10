Amazon fait chuter le prix de l’iPhone 12 dans cette offre impressionnante

L’incroyable iPhone 12 pourrait être à vous pour moins de 400 euros.

Un iPhone 12 de 64 Go pourrait être à vous pour beaucoup moins, seulement 388 euros.

L’iPhone 12 a été l’un des iPhones les mieux vendus, tant dans l’Apple Store que sur Amazon. Et c’est parce que c’est un appareil très capable, avec un design et des spécifications exceptionnels. Un iPhone qui pourrait être à vous pour beaucoup moins si vous profitez de cette offre magnifique qui le laisse à seulement 388 euros. Une grosse réduction si l’on considère qu’il s’est vendu pour plus de 800 euros à l’époque.

Il s’agit d’un iPhone 12 reconditionné avec 64 Go de stockage, mais comme nous vous le disons toujours, ce n’est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter, car l’état de ce type d’appareils est excellent. Vous obtiendrez un iPhone 12 presque neuf avec toutes ses fonctionnalités pour beaucoup moins, 388 euros.

Est-il intéressant d’acheter l’iPhone 12 ?

Oui, vraiment. Bien que l’iPhone 12 ait maintenant 3 ans, puisqu’il a été lancé en 2020, il reste une option très recommandable. Vous pourrez l’utiliser pendant encore plusieurs années grâce à son processeur A14 Bionic qui fonctionne toujours parfaitement et vous permettra de mettre à jour l’appareil vers la dernière version d’iOS pendant de nombreuses années.

L’iPhone 12 a un design attrayant et compact, parfait pour être utilisé d’une seule main et facile à manipuler et à transporter. Il dispose d’un nouveau design avec des coins carrés et à l’avant, un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces qui rend tout superbe.

Comme je l’ai mentionné, l’iPhone 12 est équipé de l’un des meilleurs processeurs d’Apple, le A14 Bionic. Un processeur qui vous permettra d’accomplir toutes sortes de tâches en un clin d’œil. De plus, vous pourrez mettre à jour l’iPhone 12 vers la dernière version d’iOS pendant plusieurs années supplémentaires.

Le système photographique de cet iPhone 12 vous permettra de prendre de superbes photos, aussi bien avec l’appareil photo arrière qu’avec l’appareil photo frontal. Toutes les lentilles sont de 12 mégapixels, mais chez Apple, ces chiffres ne sont pas importants car les résultats sont vraiment impressionnants.

➡️ Voir l’offre iPhone 12

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Enfin, il est également important de noter que l’iPhone 12 dispose de spécifications telles que la double SIM, Face ID, la résistance à l’eau IP68 jusqu’à 30 minutes à 6 mètres, le MagSafe ou le Ceramic Shield. Un iPhone qui, comme vous pouvez le constater, est très complet à tous égards. Un iPhone 12 de 64 Go qui pourrait être à vous pour beaucoup moins, seulement 388 euros si vous profitez de cette offre impressionnante d’Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :