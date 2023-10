Ne le dis à personne mais il y a un menu secret de MIUI caché dans les paramètres de ton Xiaomi et il est très facile de le faire apparaître

MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus complètes que l’on trouve dans le monde mobile, et il vaut mieux pour HyperOS être équivalent en termes de fluidité et de fonctionnalité à la couche qu’il va remplacer. En réalité, il y a tellement de recoins chez Xiaomi qu’il est très difficile de tous les connaître, et il est toujours bon de découvrir des secrets comme celui-ci, un menu caché que nous allons maintenant vous montrer.

Nous sommes déjà plus familiers avec la façon de faire apparaître le menu des développeurs, mais d’autres menus secrets sont plus cachés que d’autres. Celui que nous vous montrons aujourd’hui vient également des paramètres de MIUI sur votre Xiaomi, et l’activer est vraiment facile si vous savez où il se trouve. Nous vous le dirons.

Comment faire apparaître le menu secret de MIUI

MIUI regorge de paramètres pour pouvoir faire à peu près tout ce que l’on imagine avec notre Xiaomi. Mais certains de ces paramètres sont cachés, faisant partie de menus secrets qui doivent apparaître grâce à une certaine action à un certain endroit. Ce ne sont pas des menus interdits, bien sûr, mais ils ont besoin que nous connaissions le « mot de passe » pour apparaître.

Faire apparaître ce menu secret est aussi simple que d’aller dans les « Paramètres » de MIUI sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO. Cela fonctionne pour toutes les marques. Une fois à l’intérieur, nous devons accéder à « À propos du téléphone », la page des paramètres qui nous indique presque toutes les informations nécessaires sur notre Xiaomi. Là, nous trouvons « Informations détaillées et spécifications » et accédons à ce menu.

Il ne manque plus que localiser la section « Stockage interne » et appuyer plusieurs fois dessus. Nous verrons que MIUI lui-même nous avertit qu’un menu secret est en train de se déverrouiller. Après avoir dépassé le nombre de clics nécessaires, nous accédons au menu secret « Test » à partir duquel nous pourrons accéder à des informations complètes sur chaque plateau SIM du téléphone et également des informations sur notre connexion WiFi.

Voici un résumé du processus :

Accédez aux « Paramètres »

Ensuite, allez dans « À propos du téléphone »

Localisez « Informations détaillées et spécifications » et entrez

Appuyez plusieurs fois sur « Stockage interne »

Le menu secret « Test » apparaîtra

Ce menu est utile pour obtenir plus d’informations sur les connexions mobiles de votre téléphone Xiaomi, en vue de futures consultations. Comme vous pouvez le voir, un nouveau menu secret que nous avons sur notre Xiaomi. Encore une surprise parmi toutes celles que notre couche Android préférée nous réserve.

