Apple Pencil 3 : voici les possibles nouveautés qui pourraient arriver

L’anticipation est palpable car aussi tôt qu’aujourd’hui, le 17 octobre, nous pourrions voir un nouveau Apple Pencil 3 si les rumeurs sont vraies. Puisque nous pourrions voir la troisième génération du crayon d’Apple, nous avons rassemblé toutes les nouveautés possibles que nous pourrions voir dans l’Apple Pencil 3.

Embouts magnétiques interchangeables

Une des nouveautés les plus commentées pour l’Apple Pencil 3 est ses supposés nouveaux embouts magnétiques interchangeables. Des embouts qui seraient différents selon les occasions. Nous aurions des embouts pour dessiner, pour écrire, de différentes formes et épaisseurs.

Par exemple, un embout fin serait génial pour écrire, tandis qu’un embout plus épais pourrait être utilisé pour peindre ou dessiner. De plus, un embout en forme de pinceau pourrait également être utilisé, ce qui conviendrait très bien à certains dessins.

Mais il est également possible que cette rumeur sur l’Apple Pencil 3 ne soit pas vraie. De nouveaux embouts magnétiques interchangeables pourraient simplement signifier une nouvelle méthode de fixation qui simplifierait leur remplacement.

Possible changement de design

En ce qui concerne le design, nous devons nous référer à une fuite qui a eu lieu en 2021. On pouvait y voir un Apple Pencil avec un design plus court, une finition brillante et un embout beaucoup plus épais, ce qui pourrait confirmer la rumeur des nouveaux embouts magnétiques interchangeables.

D’autre part, il a également été envisagé que l’Apple Pencil 3 soit disponible dans une autre couleur en plus du blanc : noir. Une rumeur un peu douteuse compte tenu du temps écoulé depuis son annonce et du fait que la plupart des accessoires de l’entreprise sont de couleur blanche.

Il serait logique d’inclure un port USB-C dans ce nouvel Apple Pencil de troisième génération. Il y a quelques jours, des références possibles à cet appareil ont été trouvées dans iOS 17.1, ce qui aurait encore plus de sens si on y ajoute également la transition vers l’USB-C que la société à la pomme est en train de réaliser.

En ce qui concerne sa sortie, plusieurs possibilités existent. Apple pourrait soit lancer un Apple Pencil 3 avec une connexion USB-C compatible avec tous les iPad et la charge magnétique, soit lancer une mise à jour du premier Apple Pencil avec uniquement de l’USB-C. Nous verrons bien ce qui se passe, mais si nous ne le voyons pas aujourd’hui, voici les possibles nouveautés pour une future mise à jour.

