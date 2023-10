Ces 4 vélos électriques ont tout ce dont tu as besoin et sont en promotion : profite des réductions et fais des économies

Avertissez les offres sur les vélos électriques et économisez beaucoup d’argent sur votre nouveau véhicule préféré.

Le modèle Fafree F20 Polar, l’un des plus intéressants que vous trouverez en promotion

Si vous n’avez pas encore adopté la mobilité électrique, nous vous proposons aujourd’hui quatre bonnes options pour le faire. Une fois de plus, l’équipe de GearBerry nous rappelle qu’ils célèbrent leur « Autumn Super Sale », une campagne de réductions qui nous permet d’obtenir certains des meilleurs vélos électriques du marché à des prix ridicules, afin que vous puissiez vous lancer dans le monde de la mobilité électrique en grande pompe.

Nous avons sélectionné quatre des modèles les plus intéressants que vous pourrez trouver avec des réductions intéressantes pendant cette campagne de promotions d’automne, qui sera disponible jusqu’au 22 octobre et pendant laquelle il sera possible de bénéficier de la livraison gratuite depuis l’entrepôt local de GearBerry, ainsi que de réductions allant jusqu’à 400 euros sur les meilleurs produits des marques Engwe et Fafrees.

Vélo électrique Fafrees F20 Pro

L’un des modèles les plus avancés que vous trouverez lors de cette vente festive chez GearBerry. Le vélo électrique F20 Pro de Fafrees a une conception rétro et se distingue par son moteur électrique de 250 W de puissance, qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de jusqu’à 35 kilomètres par heure et d’obtenir une autonomie de 90 kilomètres.

Il a deux roues de 20 pouces et sa batterie, de 18 Ah, est facilement amovible. Le vélo est également équipé d’une suspension avant et d’un changement de vitesses Shimano, ainsi que d’un écran LCD à partir duquel vous pouvez consulter la vitesse, la durée de vie de la batterie, le kilométrage ou le rapport actuel.

Si vous souhaitez vous en procurer un, c’est le moment idéal : en utilisant le code de réduction GB50OFF, vous pouvez obtenir 50 euros de réduction sur son prix, mais seulement pour une durée limitée.

➡️ Voir l’offre vélo électrique Fafrees F20 Pro

Vélo électrique Fafrees F20 Max

Si vous avez besoin d’un vélo électrique plus puissant et avec plus d’autonomie, le modèle F20 Max peut être une option encore plus intéressante.

Ce vélo est équipé d’un moteur de 500 W de puissance et d’une batterie Samsung de 48V/22,5 Ah. Ensemble, ils peuvent offrir une autonomie allant jusqu’à 120 kilomètres et une vitesse maximale de jusqu’à 45 kilomètres par heure. Le tout dans un vélo au design soigné avec des roues de 20 pouces et capable de supporter jusqu’à 150 kilos de poids.

Si vous optez pour ce modèle, vous recevrez en cadeau un sac pour ranger vos accessoires et une chaîne pour garder votre vélo en sécurité en permanence.

➡️ Voir l’offre vélo électrique Fafrees F20 Max

Vélo électrique Fafrees F20 Polar

Le modèle « Polar » est l’un de nos favoris dans le catalogue de Fafrees, en raison de son design soigné et de son excellent équilibre entre ses performances.

Ce vélo électrique conserve le moteur de 500 W du modèle Max et offre une autonomie de jusqu’à 115 kilomètres grâce à son système de double batterie. De plus, il dispose d’un écran LCD couleur beaucoup plus pratique et peut être facilement plié pour être emporté partout.

C’est un modèle un peu plus cher, car il coûte 1499 euros. Cependant, vous recevrez également en cadeau la chaîne et un sac de transport si vous l’achetez via GearBerry.

➡️ Voir l’offre vélo électrique Fafrees F20 Polar

Vélo électrique Engwe Y10

Tout n’est pas que des vélos. Si ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’une trottinette électrique économique mais performante, l’Engwe Y10 est une option fantastique grâce à son moteur de 350 W, son autonomie allant jusqu’à 65 W, son écran LED couleur, ses freins à tambour avec E-ABS et bien plus encore.

C’est une trottinette électrique compacte, qui peut être pliée pour gagner de l’espace et la transporter partout. Malgré cela, elle est construite avec des matériaux de qualité.

Mais le meilleur de tout est son prix : vous pouvez vous la procurer pour seulement 499 euros chez GearBerry. Il vous suffit de vous rendre sur le site via le lien ci-dessous pour l’acheter.

➡️ Voir l’offre trottinette électrique Engwe Y10

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :