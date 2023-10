Adieu MIUI, bonjour HyperOS : lancement de MIUI 15 annulé ?

Cela a été sans aucun doute la surprise de la journée. En effet, après 13 ans de service et juste avant sa nouvelle version, Xiaomi a soudainement largué une bombe sous forme d’annonce : adieu MIUI, bonjour HyperOS, la nouvelle interface pour l’écosystème des produits Xiaomi.

Après plusieurs semaines de fuites, de rumeurs et d’informations en interne, les alarmes ont retenti hier avec une fuite que nous vous avons rapportée et dans laquelle l’annonce de HyperOS semblait imminente. Et c’est ainsi que nous nous sommes réveillés aujourd’hui, avec l’annonce officielle de Xiaomi. Le tant attendu MiOS change de nom, mais que va-t-il advenir de MIUI 15 ?

MIUI 15 remplacé par HyperOS

Hier encore, nous donnions plusieurs raisons pour lesquelles nous avions hâte de mettre la main sur MIUI 15 et les améliorations qu’il apporterait, mais il semble qu’à partir d’aujourd’hui, nous devrons changer le nom des articles avec MIUI 15 en HyperOS. Du moins, c’est ce qu’il semble, car l’annonce officielle de Xiaomi ne rentre pas dans les détails, si ce n’est que la nouvelle interface sera lancée précisément avec les prochains fleurons de la société : les Xiaomi 14.

En effet, selon ce que nous savons jusqu’à présent, HyperOS est également une interface de personnalisation basée sur Android, ce qui suggère que nous sommes simplement en présence d’un changement de nom – nous répétons, du moins avec les informations officielles dont nous disposons actuellement. Mais Lei Jun lui-même, PDG de Xiaomi et visage public de l’entreprise, décrit HyperOS comme « notre nouveau système d’exploitation ».

Adieu MIUI 15, bonjour HyperOS, l’interface de l’écosystème Xiaomi

Dans la première photo officielle partagée par Lei Jun, le co-fondateur de Xiaomi apparaît avec un appareil de test Xiaomi dans la main. Ce téléphone – et l’étui qui le protège – montre également l’écran d’installation du système d’exploitation HyperOS, avec une interface utilisateur vraiment minimaliste. On peut y voir le logo de Xiaomi HyperOS et un bouton de démarrage.

L’écran de configuration de HyperOS est plus simple et semble être un système d’exploitation complètement différent sans aucun doute, car même le bouton de flèche que Xiaomi utilisait depuis des années a été modifié. Il est donc logique de supposer que la conception, l’apparence, les icônes, les skins et l’interface utilisateur de HyperOS seront très différents de ceux de l’actuel MIUI, ce qui est également nécessaire pour marquer le changement.

Mais que va-t-il advenir de MIUI ? HyperOS sera-t-il exclusif à la Chine et le reste du monde conservera-t-il MIUI 15 ? Ou peut-être que MIUI 15 sera annulé et ne passera pas en version finale comme la version bêta que de nombreux utilisateurs peuvent déjà télécharger et tester ? Bien sûr, pour le moment, Lei Jun ne révèle rien, il faut donc rester attentif et voir ce qui se passe. Mais une chose est certaine : l’annonce de HyperOS ne pouvait pas être plus retentissante, juste au moment où la sortie de MIUI 15 semblait imminente.

Et une question nous ronge : HyperOS est-il destiné uniquement aux téléphones Xiaomi, ou l’intention de l’entreprise est-elle de lancer un seul système d’exploitation pour englober tout son écosystème, des smartphones aux trottinettes électriques en passant par les montres connectées, les réfrigérateurs ou sa future voiture Xiaomi ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :