Certains Google Pixel 8 Pro souffrent d’un problème de décoloration en mode Always On Display

Le dos du Google Pixel 8 Pro en noir / Image: AndroAall

Il y a moins d’une semaine, Google a mis en vente ses deux nouveaux terminaux phares de la série Pixel, le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, qui se distinguent par leur nouveau design, leur système photo amélioré et surtout par 7 ans de mises à jour Android et de sécurité.

À mesure que les premières unités arrivent chez les acheteurs les plus précoces, des petits problèmes qui restent à régler sont découverts. À cet égard, on vient d’apprendre grâce au média 9to5Google que certains Pixel 8 Pro souffrent d’un problème de décoloration lors de l’utilisation du mode Always On Display.

Le mode AOD du Google Pixel 8 Pro présente une décoloration dans sa partie supérieure

Certains propriétaires du Google Pixel 8 Pro ont signalé sur le subreddit de Google Pixel que l’écran de ce terminal présente un défaut lorsqu’il est activé en mode Always On Display, car le texte en haut est teinté en rose ou en jaune.

Comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous présentons ci-dessous, ce problème de décoloration en mode AOD n’affecte pas tout l’écran, mais seulement sa partie supérieure, qui apparaît en rose au lieu du blanc habituel.

En réalité, comme l’ont confirmé les utilisateurs touchés par ce problème, lorsque l’écran est entièrement allumé, cette décoloration disparaît, ce qui semble indiquer que ce « bug » ne se produit que dans des environnements peu éclairés.

Ce problème du mode Always On Display se produit à la fois sur les appareils avec la version stable d’Android 14 et sur la version bêta, et pour le moment, il semble n’affecter que le modèle Pro, car les utilisateurs du Pixel 8 normal n’ont pas remarqué ce problème.

Nous ne savons pas encore s’il s’agit d’un problème logiciel ou matériel, il faudra donc attendre la réaction de Google pour savoir s’il peut être résolu par une simple mise à jour ou s’il est nécessaire de retirer certaines unités du marché pour le corriger.

