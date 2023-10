4 choses que nous savons déjà de HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi qui remplacera MIUI

Enfin, les rumeurs étaient vraies: Xiaomi va remplacer son légendaire système d’exploitation MIUI basé sur Android par une nouvelle plateforme appelée HyperOS, qui fera ses débuts cette année avec les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Après cette annonce, certains des principaux représentants de l’entreprise ont partagé de nouvelles informations sur ce système d’exploitation, et nous savons déjà ce que nous pouvons attendre une fois qu’il sera disponible. Voyons tout cela en détail.

Après 13 ans, Xiaomi lancera sur le marché de nouveaux smartphones sans MIUI. Il s’agira des nouveaux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, dont l’arrivée est prévue avant la fin de l’année.

Le propre Lei Jun, PDG et co-fondateur de Xiaomi, a confirmé que les nouveaux fleurons de la marque feront leurs débuts avec HyperOS, leur nouveau système d’exploitation. Il a même osé partager une image sur laquelle on peut voir ce qui semble être l’un des nouveaux smartphones, camouflé à l’intérieur d’une coque « anti-fuites ». On peut y voir l’écran de configuration initiale du nouveau système d’exploitation.

Tout semblait indiquer qu’HyperOS serait un système d’exploitation exclusif au marché chinois, tout comme HarmonyOS n’est disponible que sur les téléphones Huawei vendus en Chine.

Mais le vice-président de Xiaomi Global lui-même a confirmé sur son profil X que HyperOS remplacera progressivement MIUI, et qu’il sera également disponible sur le marché mondial tout au long de l’année 2024, probablement lors de l’arrivée des Xiaomi 14 et 14 Pro en Europe et dans le reste du monde.

Yes! Will roll out throughout 2024

Bien que cela puisse sembler évident, il vaut la peine de mentionner que HyperOS continuera d’utiliser Android comme système d’exploitation de base. Le PDG de la marque a confirmé que HyperOS combine les avancées du système Xiaomi Vela avec Android pour donner vie à une plateforme entièrement nouvelle.

By combining Android with our Xiaomi Vela, #XiaomiHyperOS completely changed the underlying architecture to serve as the basis for connecting billions of devices and connections.

We’re excited to see what the future holds!

— Lei Jun (@leijun) Octobre 17, 2023