Analogique 3D : une Nintendo 64 modernisée compatible avec les cartouches originales et en résolution 4K

Analogue a présenté sa propre version de la Nintendo 64, qui sera compatible avec les cartouches d’origine et présentera une manette redessinée.

Voici tout ce qu’Analogue nous montre de sa version de la N64.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de consoles rétro sur Netcost-security.fr. Il existe sur le marché des systèmes fantastiques pour émuler les plateformes du glorieux passé des 8 et 16 bits, comme c’est le cas de la Retroid Pocket S ou de la curieuse PlayDate, qui fonctionne avec une manivelle et reproduit les jeux en noir et blanc.

Ceux d’entre nous qui sont plus âgés et dont la nostalgie des temps révolus est une source inépuisable de besoins pour différents entrepreneurs. Dans cet article en particulier, nous allons nous adresser aux fans de la Nintendo 64, la première console 64 bits lancée au milieu des années 90 par Nintendo.

Vous avez des cartouches d’origine ? Vous êtes chanceux

Cette nouvelle console, appelée Analogue 3D, est la dernière de la société Analogue, spécialisée dans l’émulation. Dans ce cas, nous avons affaire à quelque chose qui, en sautant bien des étapes, fonctionne de manière très similaire au système Evercade, bien que dans ce cas, ce que l’on peut connecter à la console sont des cartouches originales de Nintendo 64.

Oui, vous avez bien lu. Il ne s’agit pas d’une émulation logicielle à partir de fichiers ROM, mais elle est plus proche de l’utilisation du matériel d’origine avec les avantages des systèmes modernes. Pour cela, Analogue utilise ce que l’on appelle des Field Programmable Gate Arrays ou FPGA ; un ensemble de puces contenant différents blocs de traitement à l’intérieur et qui permettent de configurer indépendamment leurs différents blocs logiques. Ils sont utilisés dans des applications qui nécessitent une grande flexibilité.

Avec ces puces, Analogue « copie » le comportement du matériel d’origine pour le reproduire au mieux, ce qui permet d’utiliser les cartouches d’origine et d’éviter les inconvénients de l’émulation logicielle.

L’Analogue 3D est, selon le fabricant, une « réimagination » du concept de la Nintendo 64 qui pourra également jouer à des jeux de l’époque en 4K. Elle sera également compatible avec les anciennes télévisions à tube cathodique, pour ceux qui recherchent une expérience visuelle proche de l’originale.

De plus, la console sera livrée avec une refonte de la manette d’origine étrange qui la rapprochera davantage des goûts modernes, comme nous avons pu le voir dans les images officielles d’Analogue (bien qu’elles semblent plus être un teaser qu’autre chose).

Pour l’instant, il n’y a pas d’information sur le prix, mais les machines d’Analogue ne sont pas précisément pas cher. L’Analogue Duo, la réimagination de cette entreprise de la Turbografx 16 et de son addon CD (qui formaient un ensemble connu sous le nom de Turbo Duo et qui méritait plus de chance sur le marché occidental qu’elle n’en a eu), a été mise en précommande pour environ 250 euros, il est donc facile de supposer que les prix iront dans cette direction. L’Analogue 3D devrait arriver sur le marché en 2024.

