WhatsApp intègre des clés d’accès : fini les SMs et la saisie d’un code dans l’application

WhatsApp fait un pas en avant pour le confort des utilisateurs : fini d’attendre un code par SMs pour accéder à l’application.

Passkeys sur WhatsApp est la dernière nouveauté de l’application pour éliminer la nécessité de recevoir un code SMs

Meta prépare depuis plusieurs mois l’intégration des passkeys sur WhatsApp. Il y a quelques semaines, son fonctionnement a pu être vu dans la version bêta, et maintenant elle arrive officiellement dans la version stable sur Android. Passkeys débarque sur WhatsApp et son arrivée change complètement la façon d’accéder à l’application.

Malgré les croyances des utilisateurs concernant l’intégration des passkeys sur WhatsApp, les mots de passe resteront dans l’application. Ce qui change, c’est qu’il ne sera plus nécessaire de recevoir un SMs et d’entrer le code dans l’application pour y accéder la première fois.

Passkeys sur WhatsApp : voici comment fonctionnera cette nouvelle méthode de vérification

Les passkeys sont des clés d’accès qui peuvent être liées à la biométrie, permettant aux utilisateurs d’utiliser leur empreinte, par exemple, pour accéder à WhatsApp. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité unique de WhatsApp, en réalité, les passkeys arrivent avec Google qui est l’entreprise qui a développé cette nouvelle méthode d’accès.

WhatsApp a intégré cette fonctionnalité dans son application. Cependant, seuls les utilisateurs d’Android y ont accès. Pour pouvoir l’utiliser, la première chose et la plus nécessaire est d’avoir la dernière version de l’application. Pour vérifier cela, il suffit de visiter le Play Store et de vérifier s’il y a une mise à jour en attente.

Les utilisateurs Android peuvent se connecter facilement et en toute sécurité avec des passkeys ???? seul votre visage, empreinte digitale ou code PIN permet de déverrouiller votre compte WhatsApp pic.twitter.com/In3OaWKqhy — WhatsApp (@WhatsApp) 16 octobre 2023

Dans la section des paramètres du compte WhatsApp, une nouvelle option appelée « Clés d’accès » apparaîtra. Cette section permet de créer une clé d’accès automatiquement par le système, puis la clé peut être liée au système de déverrouillage de l’appareil, qui peut être l’empreinte digitale.

Une fois cela fait, la clé d’accès créée sera utilisée lors de la connexion à WhatsApp en cas de suppression de l’application. Il ne sera plus nécessaire d’attendre un code dans un SMs, la clé servira à accéder à l’application sans aucun problème.



