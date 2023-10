Les ventes de smartphones chutent dans le monde entier pour le neuvième trimestre consécutif

Une récente étude de Counterpoint Research révèle que les ventes de smartphones dans le monde ont diminué de 8 % au troisième trimestre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente.

Samsung continue de dominer le marché grâce aux excellentes ventes de son nouveau modèle pliable en conque, le Galaxy Z Flip5 / Image : AndroAall

Comme d’habitude à cette période de l’année, la société d’études de marché Counterpoint Research a publié un rapport sur les ventes de smartphones dans le monde au cours du troisième trimestre 2023, et une fois de plus, les chiffres de cette étude ne sont pas très encourageants pour les fabricants.

En effet, ce rapport de Counterpoint Research révèle que les ventes de smartphones ont de nouveau chuté pour le neuvième trimestre consécutif, suivant ainsi une tendance à la baisse qui semble ne pas avoir de fin.

Même la sortie des nouveaux Galaxy Z et des iPhone 15 n’a pas réussi à améliorer les ventes de smartphones au troisième trimestre de cette année

L’étude menée par Counterpoint Research affirme que les ventes de smartphones dans le monde ont diminué de 8 % au troisième trimestre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente, marquant ainsi le neuvième trimestre consécutif de baisse.

Mais toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises, car selon ce communiqué, les ventes trimestrielles ont augmenté de 2 % au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre de l’année précédente.

Si nous examinons ces chiffres par fabricants, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, au troisième trimestre 2023, Samsung est resté le leader mondial du marché des smartphones avec une part de marché de 20 %, ce qui représente une baisse de 13 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. La société coréenne a réussi à maintenir sa domination sur le marché principalement en raison des excellentes ventes du Samsung Galaxy Z Flip5, qui ont doublé les chiffres du modèle précédent, et des Galaxy A qui sont restés leaders dans leur segment de prix.

Malgré le bon accueil réservé à l’iPhone 15, Apple a connu une baisse de ses ventes de 9 % par rapport au trimestre précédent et se classe toujours à la deuxième place de ce classement avec une part de marché de 16 %.

La troisième place de ce classement est occupée par Xiaomi avec une part de marché de 12 %, soit 15 % de moins qu’au troisième trimestre 2022, et les cinq principaux fabricants de ventes au troisième trimestre de l’année sont complétés par OPPO et OnePlus avec une part de marché combinée de 10 % et vivo avec une part de marché de 8 %.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :