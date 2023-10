Ce OnePlus haut de gamme atteint son prix minimum : 340 euros avec Snapdragon 8+ Gen1, charge à 150W et Android 14

ce smartphone a été un tournant dans les politiques du fabricant, revenant à ce que les utilisateurs demandaient.

Le OnePlus 10T bénéficie d’une des charges les plus rapides du marché mobile et d’une puissance phénoménale.

Voulez-vous un smartphone puissant qui sera bientôt mis à jour vers Android 14 et très équilibré dans les autres aspects ? OnePlus se distingue depuis des années aussi bien dans le haut de gamme que dans le milieu de gamme avec plusieurs modèles, mais ce OnePlus 10T est l’un de ceux qui a marqué un changement de tendance. Ce terminal haut de gamme peut être à vous pour seulement 340 euros sur AliExpress avec le code ES60, alors qu’il est à 415 euros sur Amazon.

Attention, cette offre concerne une version européenne avec ROM Global, et non une version japonaise ou britannique. Il s’agit du même terminal que vous achèteriez dans un store en France. Il dispose d’une charge ultra-rapide, d’un grand écran, d’une bonne autonomie, d’une pure puissance et d’un appareil photo spectaculaire.

Achetez un OnePlus 10T au prix historique de 340 euros

Nous sommes en présence d’un téléphone haut de gamme, mais qui n’est pas tout à fait premium en raison de l’utilisation de plastique pour son boîtier principal. Cependant, la sensation en main est très premium lorsque vous le tenez. Il a un corps de 8,8 mm d’épaisseur, un poids de 203 grammes et une résistance aux projections IPX4.

À l’avant, on trouve un grand écran Amoled de 6,7″ avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité de ce panneau atteint 950 nits, il est compatible avec HDR10+ et est protégé par Gorilla Glass 5. Son excellente qualité d’image est complétée par un excellent son grâce aux haut-parleurs stéréo et aux microphones de réduction de bruit.

Le moteur de ce OnePlus 10T est le puissant Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, un processeur gravé en 4 nm qui fonctionne à 3,2 GHz. Sa puce graphique Adreno 730 boostée à 875 MHz peut tout prendre en charge. Cette unité en promotion dispose de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de stockage UFS 3.1 non extensible. Ses performances sont exceptionnelles, dépassant le million de points sur Antutu.

L’appareil photo de ce OnePlus comprend une nouvelle puce V1+ qui améliore considérablement le traitement des photos et des vidéos. Le triple appareil photo arrière est équipé d’un stabilisateur optique, d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, d’un objectif grand angle Omnivision de 8 MP et d’une lentille macro. Sa caméra selfie est un Samsung de 16 MP qui prend des photos de portait spectaculaires.

Malgré sa grande taille, il est doté d’une batterie de 4800 mAh. Vous n’avez pas à vous inquiéter, car elle peut vous offrir une autonomie de 2 jours complets. De plus, il dispose d’une charge à 150W impressionnante qui vous permet de passer de 0 à 100% en 15 minutes.

Enfin, sa connectivité est au niveau du reste des haut de gamme actuels. Il est compatible avec les réseaux 5G, vous pouvez effectuer des paiements sans contact grâce à sa puce NFC, il dispose du Bluetooth 5.2, du WiFi 6, du GPS et de la possibilité d’utiliser la double SIM. Il s’agit d’un terminal haut de gamme qui répond aux normes de connectivité.

