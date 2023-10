La meilleure application pour regarder la télévision sur mobile se met à jour : toutes les nouveautés de la nouvelle version de TDTChannels

TDTChannels s’est mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations intéressantes. La nouvelle version est maintenant disponible en téléchargement.

Capture d’écran de l’interface de TDTChannels Player

TDTChannels est, pour beaucoup, la meilleure application pour regarder la télévision sur Internet sur les smartphones, les tablettes et les Smart TV. Son créateur, Marc Vila, n’arrête pas d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à l’application de manière régulière, et de temps en temps, nous trouvons de nouvelles mises à jour disponibles en téléchargement. Aujourd’hui est l’un de ces jours.

L’application est passée à sa version v2023.10.1, ce qui est sa première grande mise à jour depuis plusieurs mois. À partir d’aujourd’hui, elle peut être téléchargée sur les appareils Android via Google Play Store ou en téléchargeant et en installant manuellement son fichier APK.

TDTChannels Player est désormais compatible avec Android 14

La nouvelle version de TDTChannels introduit plusieurs changements intéressants, à commencer par la compatibilité avec Android 14, la dernière version du système d’exploitation de Google. Le support de cette version permet également de changer manuellement la langue de l’application, quel que soit la langue définie dans les autres applications et dans le système d’exploitation.

L’application ajoute également la prise en charge du mode Picture in Picture, bien que cette fonctionnalité soit exclusive aux abonnés à la version payante de TDTChannels Player. La liste complète des nouveautés et des changements est disponible ci-dessous :

Nouveautés Compatibilité avec Android 14. Possibilité de changer de langue manuellement (Android 13 ou supérieur et en fonction du système d’exploitation). [Abonnement] Mode Picture-in-Picture (Android 8 ou supérieur). L’application détecte lorsqu’il y a une autre source audio ou lorsque les écouteurs sont déconnectés, puis met en pause la lecture.

Améliorations et corrections Dans la liste des chaînes, les éléments sont plus grands et les marges ont été corrigées. Player, l’icône pour revenir en arrière, en mode horizontal. Mise à jour vers Exoplayer 2.18.7. Mise à jour des bibliothèques internes et du système. Traductions



Les utilisateurs qui ont déjà l’application installée sur leur téléphone recevront bientôt la mise à jour automatiquement. Sinon, il est possible de se rendre sur Google Play Store pour télécharger manuellement la mise à jour. TDTChannels propose également l’option de télécharger le fichier APK depuis le site web officiel du projet.

Télécharger sur Google Play | TDTChannels Player

