HyperOS est officiel et remplacera MIUI sur les Xiaomi 14 : voici le plus grand changement de l’histoire de Xiaomi

Nous avons passé des semaines à voir comment les informations sur un nouveau système d’exploitation de Xiaomi se sont intensifiées sous forme de rumeurs, de fuites et d’autres informations non officielles telles que les enregistrements de domaines et de marques. L’arrivée d’un prétendu MiOS pour détrôner Android en tant que système d’exploitation de Xiaomi se faisait sentir, et il est enfin officiel mais avec nuances.

MiOS sera finalement appelé HyperOS, quelque chose qui avait déjà fuité hier selon des sources fiables de notre marque préférée. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus, techniquement parlant. La première chose est qu’HyperOS est désormais complètement officiel. La deuxième chose est qu’il s’agit d’une nouvelle couche optimisée qui abandonne MIUI mais qui continuera à fonctionner sur Android. Ainsi, HyperOS remplacera MIUI 15 qui, dès à présent, n’existera plus. Du moins à l’intérieur des frontières chinoises.

MIUI 15 sera HyperOS, du moins en Chine

Plusieurs moments cruciaux pour l’avenir de l’entreprise se sont déjà produits chez Xiaomi. MIUI est arrivé avant tout le monde. La surcouche pour Android est née avant même le premier téléphone Xiaomi et a marqué le début d’un Xiaomi dans le monde mobile qui a marqué un avant et un après sur le marché. Ensuite, le Xiaomi Mi 1 est arrivé, suivi de quelques jalons légèrement moins importants mais tout aussi importants, tels que l’association de Xiaomi avec Leica qui, dans son dernier chapitre, a contribué à la naissance des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro.

Maintenant, Xiaomi franchit une nouvelle étape en abandonnant la surcouche qui les a rendus célèbres à l’origine. MIUI est déjà de l’histoire ancienne pour la marque, du moins à l’intérieur des frontières de la Chine. MIUI 15 n’existera jamais en Chine et sera remplacé par HyperOS. Après tout, il semble que nous ne parlerons pas d’un nouveau système d’exploitation en tant que tel, qui remplacerait Android, mais d’une nouvelle interface plus polie pour les téléphones Xiaomi et qui, en termes de numérotation et de philosophie, part de zéro.







La confirmation officielle a été donnée par Lei Jun lui-même, fondateur et PDG de Xiaomi, sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui marque un moment historique », a déclaré Lei Jun sur Twitter. « Après des années de travail collectif, notre nouveau système d’exploitation, HyperOS, fera ses débuts officiels avec la série Xiaomi 14 ». Comme nous le voyons, Lei Jun parle d’un système d’exploitation, bien que pour l’instant, tout indique qu’il s’agira à nouveau d’une surcouche de personnalisation qui fonctionnera sur Android 14. Comme MIUI 15 l’aurait fait, du moins en Chine, mais qui ne verra plus le jour.

Lei Jun confirme également que le lancement de HyperOS se fera à bord des futurs Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Des modèles dont l’arrivée est de plus en plus proche et qui devraient diviser leur surcouche en fonction du territoire de lancement. HyperOS pour la Chine, MIUI 15 pour le reste de la planète. Bien que Lei Jun ait été interrogé sur Twitter pour savoir si HyperOS serait disponible à l’échelle mondiale et que le PDG ait répondu de manière énigmatique « restez à l’écoute ». Peut-être qu’il y aura une grande surprise après tout.

Via | Lei Jun sur X



