Apple lancerait quatre nouveaux MacBook début 2024

De nouveaux MacBook Pro et MacBook Air sont attendus l’année prochaine.

Apple lançaría nuevos MacBook Pro y Air para 2024

Apple prévoit de lancer quatre nouveaux MacBook début 2024 avec le processeur M3, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, l’analyste mise sur le lancement des Mac l’année prochaine, contrairement à ce qu’il avait dit il y a quelques mois en affirmant que cela se produirait ce mois-ci d’octobre.

Le processeur M3 devra attendre

Comme il l’indique dans sa newsletter, Mark Gurman affirme que les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max ont obtenu les tests de validation de conception, ce qui signifie que les appareils se rapprochent de la production de masse. Selon leur progression, il est très probable qu’ils puissent être lancés début 2024 et au printemps, suivant ainsi le même modus operandi que celui suivi avec les MacBook Pro M2 cette année.

D’autre part, les nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces avec la puce M3 ont également passé les vérifications nécessaires avant que la production de prototypes puisse commencer. Dans ce cas, étant donné la progression des MacBook Air, il est possible qu’ils puissent être lancés entre le printemps et l’été de l’année prochaine. Tout comme avec les MacBook Pro, Apple suivrait le même processus avec les Air.

Bien qu’ils n’aient pas encore été présentés, nous connaissons déjà quelques détails sur les processeurs M3. Leur principale nouveauté serait le processus de fabrication, qui passerait à 3 nanomètres, une amélioration par rapport aux M2 qui sont fabriqués avec un processus de 5 nanomètres. Qu’est-ce que cela impliquerait ? Une taille de nœud plus petite entraîne une densité de transistors plus élevée, ce qui se traduit par des améliorations tant en termes d’efficacité que de performances.

Enfin, Mark Gurman nous a également parlé des possibles nouveautés de la version « pas cher » du Vision Pro. Selon l’analyste de Bloomberg, il aurait un processeur moins puissant et serait dépourvu de la technologie EyeSight, ce qui permettrait à son prix de se situer entre 1500 et 2500 dollars.

