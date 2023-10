Ce haut de gamme premium avec Android 14 et écran Oled chute jusqu’à 365 euros

Avec un grand coupon, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs téléphones de l’année chez vous et profiter de la dernière version d’Android.

Ce Pixel 7a dispose d’un des meilleurs appareils photo du marché mobile et d’un design très premium.

Si vous recherchez un téléphone haut de gamme pas cher, les designs et les matériaux utilisés ne sont généralement pas les meilleurs. Mais il y a un fabricant qui a récemment lancé un modèle premium à un prix économique et qui peut être à vous aujourd’hui pour seulement 365 euros sur AliExpress. Il s’agit du Pixel 7a de Google, qui chute avec le coupon FR60 et un autre de 2 euros du vendeur. Sur Amazon, son prix est maintenu à 508 euros.

Ce smartphone est la version réduite du Pixel 7 et 7 Pro avec un processeur très similaire à ceux-ci, un appareil photo de haute qualité, une grande robustesse et mise à jour récemment vers Android 14 de manière officielle. Si vous avez besoin d’un téléphone pas cher pour de nombreuses années, je vous recommande ce Pixel 7a, vous ne le regretterez pas. Autre bon point, vous pouvez choisir parmi les couleurs gris, blanc et bleu.

Obtenez le meilleur téléphone haut de gamme équilibré pour 365 euros

Bien que sur le papier, le processeur intégré à ce Pixel 7a soit le Google Tensor 2, il est légèrement inférieur à celui des Pixel 7 et 7 Pro. Cependant, avec ses 8 Go de RAM, le processeur graphique ARM Mali-G710 et 128 Go de stockage dans cette unité, il offre des performances incroyablement bonnes, atteignant près de 800 000 points sur Antutu.

Comme nous l’avons déjà dit, il s’agit d’un téléphone haut de gamme, car il est doté d’un corps en alliage d’aluminium de 9 mm d’épaisseur et d’un poids de 193 grammes. Il est résistant aux éclaboussures et à la poussière selon la norme IP67, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’utiliser sous la pluie ou de le faire transpirer au gymnase.

Un aspect positif et amélioré par rapport à ses modèles précédents, le Pixel 6a, est son écran. Dans ce modèle, nous avons un écran OLED de 6,1″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est compatible HDR10+ et est protégé par Gorilla Glass 3. Il s’agit d’un écran de très bonne qualité compte tenu du prix auquel cette unité est proposée aujourd’hui. Le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran et nous pouvons également déverrouiller l’appareil grâce à la reconnaissance faciale.

Son appareil photo mérite une mention spéciale. Nous avons un double appareil photo arrière composé d’un capteur Sony IMX787 de 64 MP f/1.89, d’une stabilisation optique de l’image et d’un objectif grand-angle Sony IMX712 de 13 MP avec un champ de vision de 120 degrés. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde et utiliser un zoom numérique jusqu’à 8x. Il obtient un score de 133 points lors du test de DxOMark, c’est impressionnant. Son appareil photo frontal est de 13 MP et a obtenu l’un des meilleurs scores dans ledit test, 140 points.

Malgré le fait qu’il soit plus épais que ses « grands frères », ce Pixel 7a intègre une batterie de 4385 mAh capable de nous offrir près de 2 jours d’autonomie. Il prend en charge la charge rapide de 20W et la charge sans fil de 18W. Il peut également charger d’autres appareils de manière inversée et sans fil, tels que l’étui des Google Pixel Buds Pro.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 7a (8/128 Go) avec le code FR60

Enfin, il s’agit d’un téléphone connecté à tous les niveaux, il dispose donc d’une connectivité de pointe : 5G, NFC, GPS, double SIM, WiFi 6E et Bluetooth 5.2.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :