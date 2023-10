L’une des meilleures smart TV de Xiaomi a 55 pouces, 4K et une réduction de 100 euros

Profitez du meilleur contenu dans votre salon, la smart TV de Xiaomi a tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

Une des télévisions F2 de Xiaomi.

Une des télévisions intelligentes que nous avons le plus recommandés ces derniers temps baisse de prix sur Amazon. Vous pouvez avoir chez vous la Xiaomi TV F2 de 55 pouces avec une réduction de 100 euros. De plus, si vous êtes un utilisateur Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison. Que demander de plus?

Vous avez la possibilité d’avoir chez vous un dispositif qui est bien plus qu’une télévision. La smart TV de la marque chinoise vous permettra de profiter du meilleur contenu, c’est un achat génial. Nous vous expliquons pourquoi c’est la meilleure option à moins de 400 euros.

Xiaomi F2 55″

Achetez la TV Xiaomi au meilleur prix

Ces films et séries auxquels vous êtes accro auront fière allure sur l’écran de notre protagoniste. Passez aux 55 pouces et bénéficiez d’une résolution 4K UHD, cela ne vous laissera pas indifférent. De plus, ses cadres sont très fins ce qui lui donne une esthétique moderne.

Étonnamment, le système d’exploitation qui anime ce téléviseur n’est pas Android TV. Dans ce cas, Amazon ajoute sa pierre à l’édifice avec Fire TV OS. Vous trouverez une belle interface fluide, vous pourrez télécharger les meilleures applications de séries et de films. Vous ne manquerez absolument rien.

Mais ce n’est pas tout, le téléviseur Xiaomi est également équipé d’Alexa. Il ne pouvait pas manquer étant donné que le système d’exploitation a été créé par Amazon, vous profiterez de la compagnie de l’un des meilleurs assistants virtuels qui existent. Quand vous vous habituerez à sa compagnie, vous ne pourrez plus vous en passer.

Xiaomi F2 55″

Il n’y a pas grand-chose à ajouter, vous avez l’opportunité d’installer dans votre salon l’une des meilleures smart TV Xiaomi. Vous l’obtenez avec une réduction intéressante, c’est votre chance de renouveler et d’économiser en même temps. Si cela vous intéresse, ne tergiversez pas trop, l’offre pourrait disparaître à tout moment.

