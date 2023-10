Incroyable, mais vrai: la Xiaomi Pad 6 est à toi pour 280 euros seulement pour un temps limité

Grande puissance, écran de qualité et autonomie étendue sur cette tablette, sans aucun doute la meilleure que vous pouvez acheter pour moins de 300 euros.

C’est une véritable aubaine de pouvoir acheter le magnifique Xiaomi Pad 6 pour seulement 280 euros.

AliExpress est en plein dans une campagne de soldes qui nous laisse bouche bée. L’une des grandes bénéficiaires est la Xiaomi Pad 6, la meilleure tablette Xiaomi actuelle et aussi la meilleure que vous pouvez acheter pour moins de 300 euros. Oui, nous savons que cette Xiaomi Pad 6 a un prix d’origine de 399,99 euros, mais vous devez prendre en compte que son prix baisse jusqu’à 279,90 euros sur AliExpress Store pour une occasion unique à ne pas manquer.

Pour obtenir le Xiaomi Pad 6 pour 280 euros, vous devez simplement utiliser le coupon de réduction de 10 euros disponible actuellement. Cliquez sur « 10,00€ de réduction » et sur « Collecter » pour que cette remise soit automatiquement appliquée sur la page d’achat. Notez que c’est AliExpress Store, donc la livraison est gratuite et se fait en seulement 5 jours. Il y a une autre donnée clé, c’est que la super offre se termine jeudi matin 19.

Si nous cherchons cette tablette dans d’autres stores, nous voyons qu’elle est à 310 euros sur Amazon et sur le site de Xiaomi elle reste à 399,99 euros. Par conséquent, AliExpress est le seul endroit où elle est aussi pas cher. Nous avons analysé le Xiaomi Pad 6 et nous pouvons vous assurer que c’est un achat imbattable pour 280 euros. C’est une tablette puissante, avec un écran de qualité et une autonomie étendue que vous pouvez utiliser pour jouer, regarder des séries, étudier et bien plus encore.

Xiaomi Pad 6

Achetez la meilleure tablette Xiaomi pour 120 euros de moins

Sur Netcost-security.fr, nous avons pu tester le Xiaomi Pad 6 pendant quelques semaines, donc nous connaissons bien son comportement. La première chose que nous voulons souligner, c’est que son processeur est le Qualcomm Snapdragon 870, ce qui lui donne la puissance nécessaire pour exécuter n’importe quelle application. Vous pouvez utiliser le Xiaomi Pad 6 pour regarder des séries sur Netflix, écrire sur un traitement de texte, jouer ou éditer des images sans problème, les performances seront tout aussi bonnes.

Parmi les grands atouts du Xiaomi Pad 6, on trouve également l’écran LCD de 11 pouces avec une résolution WQHD+ (2880 x 1800 pixels), un taux de rafraîchissement remarquable de 144 hertz et une luminosité de 550 nits. Selon notre expérience, c’est un écran de très bonne qualité qui permet de profiter pleinement de n’importe quel contenu. Les images sont accompagnées d’un son d’une qualité étonnante, les 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos sont fantastiques à écouter.

Pendant les semaines d’essai, nous avons également confirmé que le design du Xiaomi Pad 6 est exquis. Nous avons affaire à une tablette raffinée, élégante et très confortable à utiliser. Notez qu’elle a une épaisseur de 6,51 millimètres et un poids de 490 grammes, ce qui la rend très agréable à utiliser et à transporter. En ce qui concerne la couleur, celle disponible sur AliExpress Store est le doré, une teinte très originale.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 8 840 mAh a un excellent comportement. Avec elle, vous avez une journée complète d’autonomie si vous êtes très exigeant, et plusieurs jours si votre utilisation est plus légère. La charge rapide est de 33W, ce qui signifie qu’elle prend environ 2 heures pour se charger complètement. Le chargeur 33W et le câble USB-C sont inclus dans la boîte, donc pas besoin de s’inquiéter.

Xiaomi Pad 6

Toutes ces caractéristiques font du Xiaomi Pad 6 une tablette idéale pour regarder des séries, jouer, travailler, étudier et, en général, pour n’importe quel usage. Au fait, elle a un appareil photo arrière de 13 MP et un appareil photo frontal de 8 MP, ainsi qu’une compatibilité avec le stylet optique de Xiaomi pour l’utiliser également pour dessiner et prendre des notes.

Nous n’avons aucun doute, ce Xiaomi Pad 6 est une tablette avec un rapport qualité-prix imbattable, vous ne trouverez rien de mieux pour moins de 300 euros. Profitez de sa baisse de prix jusqu’à 280 euros sur AliExpress Store, c’est un prix incroyable qui vous permet d’économiser 120 euros. Cependant, n’oubliez pas que cela se termine dans 2 jours.

