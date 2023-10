Les 6 nouveautés de WhatsApp les plus importantes qui sont arrivées ces derniers jours

L’application Meta continue de travailler sans relâche.

WhatsApp prépare d’importants changements dans ses versions bêta

WhatsApp travaille constamment à l’amélioration de l’expérience utilisateur, et certaines des dernières nouveautés sont particulièrement intéressantes . Ces derniers jours, l’application de messagerie instantanée de Meta a présenté jusqu’à 6 nouvelles fonctionnalités, bien que pour le moment elles ne soient disponibles que dans les versions bêta, elles pourraient être disponibles pour les utilisateurs à tout moment.

Les 6 nouveautés que prépare WhatsApp

Au cours de la semaine dernière, WhatsApp a également apporté de nombreuses améliorations, mais ce qui se prépare dans les dernières versions bêta ne laissera personne indifférent :

Nouvelle interface pour Android et iOS. L’une des nouveautés des versions bêta de WhatsApp réside dans un aspect totalement renouvelé de l’application en elle-même, modifiant tant le design des menus que les couleurs, avec une nouvelle teinte de vert, plus lumineuse et vive.

Plus de confidentialité pour les appels . Une nouvelle option testée dans la version bêta permettra aux utilisateurs de masquer leur adresse IP s’ils le souhaitent, garantissant ainsi une plus grande confidentialité numérique. Ainsi, ce changement serait une avancée supplémentaire de l’application Meta pour assurer la sécurité de ses utilisateurs.

. Une nouvelle option testée dans la version bêta permettra aux utilisateurs de masquer leur adresse IP s’ils le souhaitent, garantissant ainsi une plus grande confidentialité numérique. Ainsi, ce changement serait une avancée supplémentaire de l’application Meta pour assurer la sécurité de ses utilisateurs. Améliorations pour suivre et trouver des chaînes dans la version bêta iOS . Cette fonctionnalité continue de s’étendre et permettra même aux utilisateurs qui ne l’avaient pas encore de rechercher des chaînes et de les suivre dans WhatsApp.

. Cette fonctionnalité continue de s’étendre et permettra même aux utilisateurs qui ne l’avaient pas encore de rechercher des chaînes et de les suivre dans WhatsApp. Dans la continuité de cette avancée dans les chaînes iOS, WhatsApp prépare également dans sa version bêta l’option permettant à davantage d’utilisateurs de créer leurs propres chaînes . Il ne fait aucun doute que la promotion des chaînes est l’une des priorités actuelles de l’équipe WhatsApp.

. Il ne fait aucun doute que la promotion des chaînes est l’une des priorités actuelles de l’équipe WhatsApp. De même, il a également été révélé dans les versions bêta Android que WhatsApp travaille sur l’amélioration des fonctions et services pour les entreprises, bien que cela soit encore en développement et qu’il faille attendre de voir la synergie que Meta envisage pour son service WhatsApp Business.

L’application de messagerie la plus populaire

WhatsApp, en tant qu’une des applications pionnières, a réussi à partir du début avec un avantage considérable par rapport à ses concurrents. De plus, grâce à des changements et des améliorations constants qu’elle a apportés au fil du temps (même si elle a parfois copié ouvertement Telegram), le service a réussi à se maintenir à la pointe du secteur , étant toujours le service le plus populaire pour l’envoi de messages.

De plus, des améliorations sont également apportées à la version de WhatsApp Web, très utilisée par les utilisateurs qui passent du temps sur leur ordinateur. Par exemple, une amélioration qui arrivera très bientôt permettra de rechercher des messages WhatsApp par date, ce qui s’avérera assez utile pour un système qui est encore plusieurs pas derrière sa version originale .

