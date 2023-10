En 10 ans, le risque de se faire tomber un satellite va se multiplier: des dizaines de milliers de fragments de Starlink vont pénétrer dans l’atmosphère.

Le problème des déchets spatiaux gagne en importance chaque année.

Les satellites sont très utiles, mais lorsqu’ils cessent de fonctionner, ils restent généralement en orbite et sont totalement ignorés.

De nos jours, il est devenu courant d’observer le ciel à la recherche des satellites de SpaceX. L’industrie aérospatiale a tellement décollé qu’il y a même une rivalité entre Bill Gates et Elon Musk pour conquérir une part importante du marché. Cependant, bien que cette technologie semble actuellement nous propulser vers l’avenir, elle représente également un grand risque pour les êtres humains. Ainsi, des avertissements ont déjà été lancés sur le fait que cette entreprise pourrait constituer un véritable danger et avoir un impact sur la santé des personnes.

Le danger spatial est réel

Selon GizChina, la Federal Aviation Administration (FAA) a lancé un avertissement clair pour le futur : d’ici 2035, le risque qu’un satellite tombe sur Terre sans se désintégrer complètement pourrait causer des dommages mortels aux personnes, voire les tuer. Nous sommes donc à un stade où le danger est maximum et des mesures devraient être prises à cet égard.

D’ici 10 ans, le risque qu’un satellite tombant puisse nuire aux personnes est de 0,6%, ce qui signifie qu’il pourrait arriver une fois tous les deux ans, devenant ainsi réellement dangereux. Cela est dû à l’utilisation massive de ce type de technologie satellitaire qui fait augmenter progressivement le nombre de ces petits objets qui entourent notre planète.

En 2035, des personnes pourraient mourir tous les deux ans en raison des déchets spatiaux.

Le problème ne s’arrête pas là, car il y aurait également de plus amples pertes humaines en raison du risque accru de collision avec un avion. À ce stade, compte tenu de la vitesse de l’impact, il est clair que cela est définitivement mortel dans la plupart des cas, détruisant l’avion et causant des centaines de pertes humaines.

De plus, cela pourrait également entrer en collision avec des avions, mais les chances sont plus faibles.

La préoccupation concernant les déchets spatiaux n’est pas nouvelle, car elle existe depuis longtemps, mais elle est de plus en plus alarmante, ce qui rend nécessaire la mise en place d’une réglementation appropriée sur cette question. Il s’agit d’un des principaux défauts de la science aérospatiale d’aujourd’hui et il semble que les grandes entreprises impliquées dans cette question ne veuillent rien faire pour le résoudre. En réalité, Elon Musk et sa société SpaceX ont encore des projets pour lancer des milliers de satellites de plus.

Les points clés de tout cela sont les suivants:

L’avertissement provient de la Federal Aviation Administration (FAA), une autorité en la matière qui est chargée de la sécurité de l’espace aérien américain.

Ils estiment qu’à partir de 2035, une personne mourra ou sera blessée tous les deux ans en raison de la chute de ces engins technologiques sophistiqués.

Le niveau de déchets spatiaux a atteint un point critique et continuera d’augmenter si la situation reste ainsi.

Une grande partie du problème pourrait être attribuée à SpaceX et à Elon Musk en raison du lancement de milliers de satellites.

Le problème est qu’il pourrait également détruire des avions, avec le coût humain élevé que cela pourrait représenter.

Quoi qu’il en soit, il est encore temps de tenter de résoudre ce problème, il suffit simplement que les différentes entreprises et nations qui utilisent l’espace à des fins diverses se mettent d’accord et lancent un projet visant à nettoyer l’espace et à éviter que les satellites ne posent un problème pour la sécurité à l’avenir.

