Cette nouveau vélo électrique au design futuriste est bardé d’équipements et options

Cette bicyclette électrique cherche à se faire une place sur le marché avec autant d’extras et de personnalisation.

Cette bicyclette vient directement du futur

Le monde des bicyclettes électriques est de plus en plus grand et prêt à répondre aux besoins d’un nombre croissant de personnes. C’est pourquoi les bicyclettes électriques semblent venir directement du futur. Il n’est pas étonnant que ce type de produit soit devenu une nouvelle façon de se déplacer qui nous apporte de nombreuses améliorations en termes de mobilité urbaine.

Aujourd’hui, en particulier, nous allons vous parler d’une bicyclette électrique très intéressante qui apporte beaucoup d’ajouts et qui nous offre une bicyclette à mi-chemin entre les plus utilitaires et celles qui ont une mission plus orientée vers le transport de marchandises.

Cube Fold Hybrid, une bicyclette pour tous les usages urbains

La marque allemande, Cube, s’est spécialisée dans le lancement d’un grand nombre de bicyclettes destinées à des utilisateurs très différents. Maintenant, alors qu’elle continue à développer sa division de bicyclettes électriques, elle a annoncé l’arrivée du Fold Hybrid, une bicyclette électrique qui veut clairement remplacer les voitures dans le contexte des villes de 15 minutes qui sont de plus en plus à la mode.

Ainsi, la marque veut être une option sur le marché de la mobilité urbaine selon Insideevs.

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables :

Bicyclette adaptée à toutes les personnes mesurant entre 1,65 et 1,87 mètres . En d’autres termes, elle est réglable pour différents types de public.

. En d’autres termes, elle est réglable pour différents types de public. Elle pèse 25 kilogrammes, c’est-à-dire que par rapport aux bicyclettes électriques , celle-ci est assez légère .

, celle-ci est . Le moteur de la bicyclette électrique est de 500 W/h, ce qui nous donne plusieurs heures de puissance et en plus il est 25% plus efficace que les versions précédentes .

. Elle brise la ligne existante entre les bicyclettes de transport de marchandises et les vélos de ville. Elle peut supporter une charge importante, tout en étant légère et facile à transporter ou à manœuvrer si nous sommes sur la plate-forme.

En termes de disponibilité, le Fold Hybrid est disponible en deux types de variantes différentes. D’une part, il y a le Fold Hybrid et d’autre part, le Fold Sport Hybrid. Ce dernier comprend un sélecteur de 10 vitesses Shimano Tiagra, plus adapté à une utilisation sur route ou similaire.

En ce qui concerne le prix, elle n’est pas pas cher, mais en même temps, elle n’est pas chère par rapport au prix habituel des bicyclettes électriques. Nous avons affaire à une bicyclette qui sort sa première version pour 3 117 euros, tandis que la version Sport est également mise en vente pour 3 464 euros.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :