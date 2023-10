Google Pixel 6a à 264 euros et POCO F5 5G à 304 euros : ces 6 mobiles bénéficient de grosses réductions

Si vous attendiez le bon moment pour renouveler votre téléphone portable, c’est maintenant ou jamais.

C’est un excellent moment pour acheter le Google Pixel 6a

Sans faire trop de bruit, AliExpress lance une campagne spéciale qui casse les prix de près d’une centaine de smartphones. Si vous attendiez le bon moment pour renouveler votre téléphone portable à un bon prix, il s’agit très probablement de votre dernière chance jusqu’au prochain Black Friday ou, avec un peu de chance, jusqu’en novembre.

Jusqu’au 19 octobre prochain, ces produits et bien d’autres seront disponibles avec des réductions très alléchantes, atteignant dans certains cas des creux historiques.

Il suffit d’appliquer le coupon que vous trouverez avec chaque appareil et le tour est joué. Si vous l’ajoutez avant de payer, vous déverrouillez le prix le plus bas disponible. Gardez également à l’esprit que dans de nombreux cas, les bonnes affaires proviennent d’AliExpress Store, ce qui signifie que votre achat comprendra une livraison gratuite depuis la France, une garantie de trois ans et des retours gratuits.

6 téléphones portables à prix cassé sur AliExpress

Xiaomi POCO F5 5G

Xiaomi POCO X5 Pro 5G. Il a quelques mois de plus, mais le POCO X5 Pro 5G est également une option très intéressante. Si vous utilisez le coupon ES26, il vous reviendra à seulement 259 euros, soit près de 150 euros de moins que son prix de lancement.

Xiaomi POCO X5 Pro 5G

Xiaomi Redmi 12. Si vous recherchez un téléphone économique… encore plus économique, vous serez ravi d’apprendre que le Redmi 12 bénéficie d’une réduction de 40%. Son point fort est un design qui s’éloigne du téléphone pas cher typique, avec un dos en verre et un écran FHD+ de 90 Hz. Jetez un bon coup d’œil à sa fiche technique, car pour 116 euros, cela vaut vraiment le coup.

Xiaomi Redmi 12

OnePlus 11. Si vous êtes sûr de vouloir le meilleur du meilleur en matière de téléphones portables, alors profitez des avantages de l’OnePlus 11, un haut de gamme que nous avons testé en début d’année et qui nous a laissé une très bonne impression. Il est équipé du puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, de 12 Go de RAM, d’un écran 120 Hz, d’une charge rapide de 100 W, de caméras de 32, 48 et 50 mégapixels et d’Android 13. Un véritable bijou.

OnePlus 11

Google Pixel 6a. Maintenant que le Pixel 8 est tout neuf, c’est le moment idéal pour obtenir le Pixel 6a. Bien qu’il s’agisse d’un téléphone portable qui a plus d’un an, pour 264 euros, c’est un achat très intéressant, c’est un haut de gamme abordable que vous pouvez vous permettre. N’oubliez pas qu’il bénéficie d’une mise à jour garantie vers Android 15 et d’un processeur « made in Google ». Dans notre critique du Pixel 6a, nous vous expliquons pourquoi il en vaut vraiment la peine.

Google Pixel 6a

OnePlus Nord 2 5G. Nous réservons pour la fin la réduction de 50% sur le OnePlus Nord 2 5G, un téléphone portable qui, malgré quelques années, reste pertinent aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien qu’il a été l’un des « flagship killers » les plus flagrants de 2021. Si vous voulez essayer un OnePlus comme il se doit en dépensant le strict minimum, c’est une option à prendre en compte.

OnePlus Nord 2 5G

