Yamaha présente au monde un concept de moto électrique capable de maintenir son équilibre par elle-même

Yamaha a presenté un concept de moto électrique qui sera exposé le mois prochain, mais qui ne deviendra probablement même pas un prototype.

Concept de la Yamaha Motoroid 2.

Les motos électriques s’intègrent progressivement dans la réalité des villes, tout comme les voitures. Certaines, comme l’Ola S1X, arrivent pour réinventer le concept du scooter urbain, tandis que des icônes sportives telles que la Kawasaki ZXR Ninja auront également leur version électrifiée.

Et dans ce paysage, Yamaha apparaît, comme s’ils n’avaient pas déjà suffisamment à faire avec les compétitions sportives dans lesquelles ils sont impliqués, ils ont décidé de faire étalage de leur puissance en présentant un concept de moto électrique qui peut se maintenir debout par elle-même. Cependant, il semble que ce ne soit que de la fumée.

Yamaha Motoroid 2, le concept qui ne deviendra même pas un prototype

Selon les informations publiées sur Gizmochina, Yamaha a présenté une version améliorée d’un concept qui est apparu pour la première fois en 2017 et qui en est resté là. Avec cette deuxième version, aussi optimistes que puissent être les gens d’Iwata, il semble que quelque chose de similaire se produira.

Le concept nous montre une petite moto au design étrange, dont le principal argument de vente est qu’elle peut maintenir son équilibre toute seule. Oui, elle présente les lignes de base d’une moto traditionnelle, mais elle a aussi un aspect futuriste.

Par exemple, le bras oscillant arrière de la moto soutient la suspension, tout en incorporant une articulation arrière. Cette articulation permet à la moitié arrière de la moto de s’incliner indépendamment de la partie avant. La Motoroid 2 serait équipée d’un moteur de moyeu arrière, et une batterie suspendue la propulserait.

Des innovations de plus ? Eh bien, il n’y a pas de guidon. Il est difficile d’imaginer une moto sans guidon, mais Yamaha a trouvé un moyen de contourner cela en plaçant des poignées pour les mains, de sorte que le pilote puisse simplement se tenir sur le véhicule. De plus, ce modèle hypothétique inclurait la reconnaissance faciale et la commande gestuelle pour suivre une personne en mode de pilotage autonome. Oui, il a aussi cela.

Ce concept de moto sera disponible pour les visiteurs lors du Japan Mobility Show 2023, qui se tiendra le mois prochain.

