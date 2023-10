Grande remise pour ces écouteurs à réduction de bruit et 24h d’autonomie

Ce modèle d’Edifier subit une baisse de 38% et devient plus abordable que jamais pour les chasseurs de bonnes affaires comme vous.

Ces écouteurs sans fil offrent une réduction de bruit brutale et une qualité sonore de niveau CD.

Vous avez besoin de nouveaux écouteurs pas cher qui vous permettent de passer des appels dans des environnements bruyants? Et si je vous dis en plus qu’ils ont une grande autonomie et qu’on ne remarquera pas que vous les portez, cela vous plaît? Eh bien, nous avons trouvé les Edifier TWS1 Pro 2, en noir ou blanc, pour 74,99 46 euros sur Amazon, ce qui représente une baisse de 38%.

Il s’agit d’écouteurs avec un bon son et un système d’annulation du bruit extérieur assez efficace. De plus, ils ont une grande autonomie, une charge rapide et de nombreux modes parmi lesquels choisir et profiter de tout le contenu pour très peu d’argent. Ce même modèle est vendu sur AliExpress pour 54 euros.

Edifier TWS1 Pro 2

Achetez de bons écouteurs pas cher pour 46 euros

Si vous recherchez des nouveaux écouteurs discrets, avec une bonne batterie et un excellent son, ceux-ci d’Edifier peuvent vous sortir de plus d’un mauvais pas. Ils sont très compacts et ont des haut-parleurs à large spectre avec lesquels vous pourrez profiter de votre musique et de vos appels. Je les recommande pour plusieurs raisons:

Grande batterie : malgré leur petite taille, ils intègrent une batterie qui nous offrira environ 6 heures d’autonomie. Si nous utilisons leur étui de chargement, nous aurons 18 heures supplémentaires pour un total de 24 heures d’autonomie . De plus, l’étui comprend une fonction de charge rapide , en seulement 10 minutes à l’intérieur, nous aurons rechargé 1 heure d’utilisation supplémentaire.

: leur système de nous permet de capturer notre voix de manière nette et de distinguer efficacement les bruits extérieurs tels que le vent, les véhicules, les travaux ou tout autre bruit gênant. Vous pourrez réduire le bruit extérieur jusqu’à . Qualité sonore: ils intègrent des haut-parleurs de 10 mm capables de produire des sons de basse assez surprenants et une clarté notable dans les aigus. En termes pratiques, cela peut nous offrir un son similaire à celui du CD audio original.

Son ambiant: si nous voulons être au courant de ce qui se passe autour de nous, tout en écoutant de la musique ou notre podcast préféré, nous pourrons également utiliser le mode de son ambiant. Nous pourrons régler jusqu’à 5 niveaux pour trouver le parfait équilibre entre rester attentif à ce qui se passe près de nous et continuer à profiter de la musique.

Edifier TWS1 Pro 2

Si vous aimez jouer à des jeux d’action sur Android ou iOS, avec ces écouteurs, vous pourrez le faire sans vous soucier du décalage entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. Leur latence est extrêmement basse et vous n’aurez pas de problèmes à cet égard. Ils ont également une détection auditive, à la fois pour l’audio, la vidéo et les jeux. Une fois que vous retirerez l’un des écouteurs, le contenu se mettra automatiquement en pause.

Et si vous aimez faire du sport en écoutant de la musique, vous n’aurez pas à vous soucier de l’intégrité des écouteurs. Ce modèle a une résistance IP54 à la poussière et à l’eau, il résistera donc sans problème à la transpiration et à la pluie.

