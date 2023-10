C’est l’heure de la fête sur AliExpress: 5 produits tech qui touchent le fond pour une durée limitée

Nous avons sélectionné cinq bonnes affaires de la campagne Tiempo de fiesta d’AliExpress, profitez-en !

Pour 134 euros, ce Redmi Note 12 vaut vraiment le coup

La fête arrive sur AliExpress et donc aussi dans votre portefeuille. Jusqu’au 19 octobre prochain seulement, le célèbre e-commerce rouge a réduit le prix de milliers de produits dans toutes les catégories. Il y a des réductions directes ainsi que des codes de réduction avec des remises allant jusqu’à 60 euros sur le prix d’origine du produit, une occasion de s’avancer avant le Black Friday ou de faire ses achats de Noël.

De notre côté, nous avons sélectionné 5 bonnes affaires technologiques qui couvrent un peu de tout : une tablette, deux smartphones, un ordinateur portable et des écouteurs Bluetooth, le tout à leur prix le plus bas historique.

De plus, notre compilation comprend uniquement des produits d’AliExpress Store, vous bénéficierez donc également d’une livraison depuis la France, d’une garantie de trois ans et de retours gratuits. On ne peut pas demander mieux !

5 bonnes affaires d’AliExpress à ne pas ignorer

Xiaomi Redmi Note 12. Notre première affaire est le Xiaomi Redmi Note 12, un smartphone que nous avons récemment examiné comme l’un des choix fondamentaux en termes de rapport qualité-prix. Pour un peu plus de 100 euros, vous obtenez un terminal avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, une charge rapide de 33 W, un écran AMOLED de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un appareil photo de 50 mégapixels… Bref : un petit bijou à un prix imbattable.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 avec le code FR13

realme Narzo 50i Prime. Si vous recherchez un téléphone de moins de 100 euros, vous ne pouvez pas ignorer la réduction de plus de 50 euros sur le realme Narzo 50i Prime. C’est un achat intéressant pour les utilisateurs à la recherche d’un téléphone abordable avec lequel passer des appels, surfer sur Internet, utiliser WhatsApp et un peu plus. De plus, si vous êtes certain de ne pas vouloir un appareil Xiaomi, il peut être judicieux de l’envisager.

➡️ Voir l’offre realme Narzo 50i Prime

Teclast F7 Plus 2. Dans la même veine que les ordinateurs portables bien connus de CHUWI, nous avons également le Teclast F7 Plus 2, un ordinateur portable simple parfait pour les étudiants ou la bureautique basique. Il est livré avec 8 Go de RAM, un écran de 14 pouces, Windows 11 et suffisamment de ports. Il présente également un design et un poids très compacts, ce qui le rend parfait pour être transporté dans un sac à dos. Jetez-y un coup d’œil car pour 175 euros, il vous sera difficile de trouver quelque chose de similaire qui ne soit pas un Chromebook.

➡️ Voir l’offre Teclast F7 Plus 2 avec le code FR13

Xiaomi Redmi Pad. Passée en revue cet été, la Redmi Pad est une tablette qui se distingue par son autonomie et ses capacités multimédias, en faisant la tablette parfaite pour regarder YouTube ou des séries n’importe où. Elle est prête à être mise à jour vers Android 13 et MIUI 14, dispose de quatre haut-parleurs, d’un écran de 90 Hz et de 10,6 pouces, ainsi que d’une charge rapide de 33 W. Si vous appliquez le coupon du vendeur et le code ES26, son prix sera de seulement 182,52 euros. Attention, il s’agit du modèle avec 128 Go, qui coûte 329 euros sur le site de Xiaomi.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Pad avec le code FR26

Xiaomi Redmi Buds 4 Active. Enfin, vous pouvez également profiter de la remise de bienvenue sur les nouveaux Xiaomi Redmi Buds 4 Active, des écouteurs sans fil qui sont à 11,95 euros, soit 40% de moins que leur prix officiel de 19,99 euros. Ils sont la parfaite définition d’écouteurs de qualité, beaux et pas cher : ils sont dotés de Bluetooth 5.3, d’un appairage rapide, d’une charge rapide et d’une autonomie allant jusqu’à 28 heures avec l’étui de chargement.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Buds 4 Active

