Xiaomi a lancé un stylo « magique » capable de lire et traduire n’importe quel texte

Le Xiaomi MIJIA Dictionary Pen est un traducteur intelligent en forme de stylo.

Le Xiaomi MIJIA Dictionary Pen, l’un des produits les plus curieux que nous ayons vu depuis longtemps

Xiaomi ne se contentait pas de lancer ce qui sera probablement le produit vedette de l’hiver prochain. La société chinoise a également mis en vente dans son pays d’origine l’un des dispositifs les plus utiles et intéressants que nous ayons vu depuis longtemps : un stylo intelligent capable de détecter et de traduire n’importe quel texte en temps réel.

Le MIJIA Dictionary Pen est un nouveau produit lancé par Xiaomi en Chine, qui est déjà disponible à l’achat pour un peu plus de 90 euros.

MIJIA Dictionary Pen, un « stylo-traducteur » avec caméra, écran et double microphone

Cet appareil est un « tout-en-un » en matière de traduction. Dans son corps au format compact, à mi-chemin entre un stylo et un Xiaomi Smart Band, le MIJIA Dictionary Pen intègre une caméra avec intelligence artificielle, deux microphones, un écran et un scanner laser.

L’appareil permet de numériser n’importe quel type de texte en passant simplement le stylo par-dessus. Automatiquement, le texte traduit apparaîtra à l’écran.

Il est également possible de capturer du texte en utilisant la caméra ou d’utiliser le système à double microphone pour utiliser l’appareil comme un enregistreur vocal avec un traducteur intégré. Sur son écran, il est possible de consulter le texte traduit, de l’éditer, de le partager ou même de l’imprimer en utilisant la connectivité Wi-Fi intégrée au stylo pour le connecter à une imprimante.

Selon Xiaomi, le MIJIA Dictionary Pen prend en charge la traduction entre plusieurs langues différentes, y compris l’anglais, le chinois, le japonais, l’allemand, le coréen, le russe ou l’espagnol, et peut atteindre une précision de 99% en détectant le texte en chinois ou en anglais.

L’appareil est déjà en vente en Chine, où il peut être acheté pour 699 yuans, soit environ 92 euros. Il n’est pas encore clair si ce produit finira par être disponible officiellement dans d’autres régions du monde, bien qu’il reste toujours possible de se tourner vers les principaux stores d’importation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :