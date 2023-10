Google teste Discover sur PC : voici tout ce que vous devez savoir

Google Discover arriverait sur PC : voici ses principales caractéristiques.

Voici les principales caractéristiques de Google Discover pour PC : c’est ainsi que Google veut implémenter Discover sur les ordinateurs

Google Discover est une fonctionnalité qui vous propose du contenu personnalisé en fonction de votre activité web et de vos centres d’intérêt. Vous pouvez déjà profiter de cette fonctionnalité dans l’application Google, sur la version mobile de son site web et sur le Pixel Launcher. Mais maintenant, Google teste une version de Discover pour le bureau, similaire à celle du mobile.

Discover sur PC se présente sous la forme d’une série de cartes sous la barre de recherche sur la page d’accueil de Google. Ces cartes vous offrent des informations utiles et actualisées sur des sujets tels que la météo, les tendances, les actualités, les actions, les événements locaux et les recommandations de divertissement. Si vous cliquez sur une carte, une nouvelle fenêtre s’ouvre avec le contenu correspondant.

Comment fonctionnerait Discover sur PC ?

Cela repose sur votre historique de recherche et de navigation, ainsi que sur d’autres données que Google collecte sur vos préférences. Ainsi, il essaie de vous proposer du contenu qui vous intéresse et vous est utile. Cependant, contrairement à la version mobile, Discover sur PC ne vous permet pas de personnaliser ou de désactiver le contenu que vous voyez. En réalité, vous ne pouvez masquer le contenu qu’en cliquant sur un bouton en bas de la page.

Cela peut être une façon de découvrir du contenu nouveau et pertinent sans avoir à le rechercher vous-même. De plus, cela peut être une opportunité pour les créateurs de contenu d’atteindre un public plus large et d’augmenter les visites sur leurs pages web. Cette nouvelle intégration de Discover aurait été découverte grâce à MSpoweruser.

Cependant, tout n’est pas positif pour Discover de Google sur PC. Il se peut que de nombreux utilisateurs constatent que leur vie privée est affectée en constatant directement la manière dont Google utilise leurs données pour afficher du contenu personnalisé.

La fonctionnalité n’a pas encore été lancée pour tous les utilisateurs. En réalité, seuls quelques privilégiés ont pu tester le potentiel de Discover sur PC. Il ne reste plus qu’à attendre de voir quand Google décidera de lancer cette nouveauté à l’échelle mondiale.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :