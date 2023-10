Xiaomi continue de coloniser la cuisine : voici son nouveau cuiseur vapeur ultra-économique

Le nouveau cuiseur vapeur de Xiaomi est déterminé à conquérir votre cuisine avec un design très bien fini et des fonctions de cuisson à en perdre la tête.

Voici le nouveau cuiseur vapeur de Xiaomi.

À ce stade, nous savons déjà que Xiaomi est bien plus qu’un fabricant de téléphones mobiles. Leur gamme de produits MIJIA ravit des utilisateurs du monde entier qui cherchent à rendre leur domicile un peu plus intelligent. Ils fabriquent même des appareils de climatisation.

Nous venons d’apprendre via Gizmochina leur dernière offre, où les chinois cherchent toujours des moyens d’entrer dans les cuisines du monde entier avec des appareils attrayants et des prix imbattables. C’est ce qu’ils espèrent avec leur nouveau cuiseur vapeur Smart Electric Steamer 12L, qui a déjà été présenté en Chine.

Le cuiseur vapeur que vous voudrez avoir chez vous

Si la cuisson à la vapeur est votre passion, alors vous serez intéressé par ce que cet appareil peut vous offrir. Il dispose d’une puissance de 1 500 W, ce qui signifie qu’il peut cuire plusieurs plats différents en 10 à 25 minutes environ.

En plus de la cuisson à la vapeur, le Smart Electric Steamer 12L peut également cuisiner à basse température, mijoter, fermenter, faire des ragoûts et même préparer des yaourts maison. Il peut également décongeler et réchauffer de la nourriture, comme si cela ne suffisait pas.

Le design de l’appareil a été pensé pour permettre aux aliments de conserver leur fraîcheur et leurs nutriments selon le fabricant. Le couvercle a été conçu pour éviter que l’eau n’ait un impact négatif sur le goût des plats, tandis que le plateau d’eau intégré recueille l’excès de liquide.

Comme c’est le cas pour tous les produits MIJIA, le cuiseur vapeur pourra être contrôlé via l’application du fabricant. Pour le moment, Xiaomi a lancé l’appareil en modèle de financement participatif, comme c’est généralement le cas pour cette gamme de produits.

Pendant la période de précommande, il sera possible de l’obtenir pour environ 37 euros selon le taux de change. Après le 17 octobre, son prix passera à environ 41 euros. Pour le moment, le fabricant n’a pas précisé si le produit sera disponible en dehors des frontières de l’Asie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :