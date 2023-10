Les jours de MIUI sontcomptés chez Xiaomi : HyperOS lui succédera

Le nom MiOS est apparu depuis un certain temps, mais il gagne en force ces derniers jours. En théorie, c’est le nom choisi par Xiaomi pour créer un nouveau système d’exploitation qui détrônera son actuel MIUI, qui est sur le point d’atteindre sa version numéro quinze, le MIUI 15 dont nous recevons des fuites depuis des mois. Mais la situation est encore beaucoup plus complexe et incertaine que ce que nous aimerions.

Des sources de Chine avertissent que oui, effectivement, MiOS existe mais que ce n’est pas son nom authentique. Ce n’est pas non plus CNMiOS ni MinaOS, deux autres noms qui ont été envisagés. Le futur système d’exploitation semble exister mais tout porte à croire qu’il s’appellera ‘HyperOS’ ou ‘PengpaiOS’. Et il tuera MIUI, mais pas de la manière dont nous le redoutions.

HyperOS pour la Chine, MIUI 15 pour le reste du monde

La dernière chose que nous avons apprise à propos de MiOS est qu’il s’agit d’un nouveau système d’exploitation open source et compatible avec Android 14. À aucun moment il n’a été mentionné s’il s’agit en réalité d’une surcouche, comme l’actuel MIUI, ou s’il s’agit vraiment d’un nouveau système d’exploitation. Il pourrait finir par ressembler à FireOS d’Amazon ou à HarmonyOS de Huawei. Un fork d’Android plutôt qu’un système d’exploitation construit de zéro.

Avec les dernières informations est également venue la possibilité que ce MiOS remplace MIUI et le futur MIUI 15, bien que des sources en provenance de Chine aient vite fait de dire que ce ne serait pas le cas. Une coexistence parallèle se produirait. MiOS pour la Chine, MIUI 15 pour le marché mondial. Donc, MIUI 15 pour la France. Et oui, tout indique que MIUI 15 fonctionnera sur Android 14 sans changements pour nous.

Cependant, maintenant depuis la Chine, on affirme que l’on assistera à la mort de MIUI, mais dans son pays d’origine. Le nom du système d’exploitation serait également erroné, soit dit en passant, selon la même source. Depuis Weibo, ils indiquent que des noms comme ‘HyperOS’ ou ‘PengpaiOS’ sont envisagés pour le nouveau système d’exploitation qui sera confiné en Chine. Comme cela a été le cas avec l’assistant de Xiaomi jusqu’à présent, Xiao AI, par exemple.

En attendant l’officialité, ce que nous savons sur ce sujet est ce que nous vous avons raconté jusqu’à présent. Que MiOS existe mais qu’il ne s’appelle pas MiOS mais probablement HyperOS, et que MIUI 15 n’existera pas sur son propre marché. En Chine, le remplacement du système se produira et HyperOS sera utilisé dès le lancement des prochains Xiaomi 14, qui devraient être présentés prochainement. Nous resterons attentifs à tout ce qui se passera autour de ce changement majeur dans l’histoire de Xiaomi.

