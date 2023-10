L’application pour gagner de l’argent de Google introduit deux changements importants

Google Opinion Rewards, l’application qui vous paie pour répondre à des enquêtes, a complètement changé son design avec sa dernière mise à jour.

Captures d’écran de l’application Google Opinion Rewards

Si vous n’utilisez pas encore Google Opinion Rewards, vous manquez l’opportunité de gagner de l’argent avec votre téléphone en effectuant des tâches extrêmement simples qui ne prendront que quelques minutes de votre temps. De plus, l’application a été mise à jour pour introduire deux changements importants concernant la façon dont l’application utilise vos données.

Comme l’a annoncé AndroidPolice, la dernière version disponible de Google Opinion Rewards a commencé à afficher une nouvelle notification aux utilisateurs, les encourageant à autoriser l’application à accéder à leur localisation même lorsque l’application n’est pas utilisée.

Google Rewards commence à demander aux utilisateurs de partager leur localisation

Les deux changements ont été signalés par certains utilisateurs de l’application. Ils expliquent qu’au cours des dernières heures, Google Opinion Rewards a commencé à afficher une notification incitant l’utilisateur à activer l’autorisation d’accès à la localisation précise et en arrière-plan.

Comme indiqué dans la notification, l’accès à la localisation précise permet à l’application de savoir dans quels établissements et endroits l’utilisateur s’est rendu, afin de lui envoyer des enquêtes pertinentes sur ces sites.

D’autre part, l’application demande maintenant la permission d’accéder à la localisation en arrière-plan. Autrement dit, même lorsque l’application n’est pas ouverte.

En accordant cette autorisation, Google Opinion Rewards peut envoyer des enquêtes sans avoir à ouvrir l’application. Ainsi, l’utilisateur ne manquera pas l’occasion de gagner de l’argent en n’ayant pas ouvert l’application pendant un certain temps car Opinion Rewards examinera l’historique des emplacements et pourra envoyer des enquêtes basées sur les sites qu’il a visités auparavant.

Il n’est bien sûr pas obligatoire d’accorder ces autorisations, mais il est fortement recommandé de le faire si vous souhaitez tirer pleinement parti des capacités de l’outil. De plus, si vous suivez les étapes de notre guide pour gagner plus d’argent avec Google Opinion Rewards, vous pourrez obtenir encore plus de récompenses facilement.

