Qualcomm se joint aux coupes et licencie 1200 employés en raison d’une baisse du marché

Qualcomm licenciera plus de 1 200 salariés : l’entreprise de processeurs n’échappe pas aux problèmes du secteur.

Qualcomm, le géant des semi-conducteurs et leader du marché des processeurs pour mobiles, a annoncé qu’il licenciera plus de 1 200 employés en raison d’une baisse de la demande et de la pression de la concurrence. Cette mesure affectera 2,5% de son effectif mondial, qui compte environ 51 000 salariés.

Selon Qualcomm, les licenciements sont dus à « des facteurs macroéconomiques » qui ont eu un impact sur son activité, ainsi qu’à la nécessité de « réduire les coûts et optimiser les ressources » pour rester compétitif. L’entreprise a enregistré une baisse de ses revenus et de ses bénéfices au cours des derniers trimestres, en partie due à la perte de clients tels qu’Apple, qui a choisi de fabriquer ses propres puces pour ses appareils.

Les conséquences pour les salariés licenciés de Qualcomm

Les salariés touchés par les licenciements recevront une notification avant le 13 décembre 2023, date à laquelle les réductions seront effectives. La plupart d’entre eux se trouvent en Californie, répartis entre les bureaux de San Diego et de Santa Clara.

Qualcomm a assuré qu’il offrira aux salariés licenciés un ensemble d’indemnités et d’avantages correspondant à leur ancienneté et à leurs performances. De plus, il les aidera à trouver de nouvelles opportunités professionnelles, au sein ou en dehors de l’entreprise.

Les licenciements chez Qualcomm s’ajoutent à ceux annoncés par d’autres grandes entreprises technologiques cette année, telles qu’IBM, Samsung ou Intel, qui ont également réduit leurs effectifs pour des raisons similaires. Ces mesures reflètent les difficultés rencontrées par le secteur des semi-conducteurs, affecté par la pénurie d’approvisionnement et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Cependant, Qualcomm ne renonce pas à continuer à investir dans des domaines stratégiques pour son avenir, comme la voiture connectée, l’internet des objets ou la réalité virtuelle. L’entreprise a annoncé qu’elle continuerait à allouer des ressources à la recherche et au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits afin de maintenir sa position de leader sur le marché, comme l’indique l’information de Qualcomm.

