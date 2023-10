L’iPhone 14 bénéficie d’un prix imbattable grâce à cette offre d’Amazon

L’incroyable iPhone 14 pourrait être à vous à un prix impressionnant grâce à cette offre d’Amazon.

Un iPhone 14 avec une remise de près de 150 euros

Le lancement de nouveaux iPhone est toujours une grande nouvelle. D’un côté, les amoureux d’avoir toujours le dernier modèle peuvent l’obtenir et, d’un autre côté, les utilisateurs qui ne veulent pas du dernier cri peuvent obtenir un iPhone des générations précédentes à un meilleur prix. Comme par exemple, l’iPhone 14, qui bénéficie d’une incroyable remise sur Amazon, le laissant à seulement 761 euros.

La raison de cette grande remise est qu’il s’agit d’un iPhone 14 reconditionné avec 128 Go de stockage, mais comme nous vous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, la condition de ces iPhone est excellente car les experts d’Amazon les ont remis à neuf. Ainsi, un iPhone 14 pourrait être à vous pour seulement 761 euros. Mais si vous préférez un modèle neuf, vous pouvez en obtenir un pour 819 euros.

L’iPhone 14 est l’une des meilleures options en ce moment

Tout d’abord, l’iPhone 14 est l’une des meilleures options car c’est un modèle pratiquement neuf et partage de nombreuses caractéristiques avec l’iPhone 15 qui vient d’être lancé. Il a un design magnifique, ainsi qu’un écran de haute qualité et un processeur très performant qui vous permettra d’avoir cet iPhone pendant de nombreuses années avec la dernière version du système d’exploitation.

De plus, l’iPhone 14 a un excellent écran. Il possède un écran Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec lequel vous pourrez voir tous types de contenus dans des conditions optimales. Il est vrai qu’il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais il est très bien optimisé et on ne remarque aucune lenteur. Parfois, il est difficile de faire la différence avec l’écran d’un modèle 13 Pro ou ultérieur.

D’autre part, un autre aspect remarquable de cet iPhone 14 est son processeur A15 Bionic. Un processeur qui fera voler cet iPhone quelles que soient les tâches que vous effectuez. C’est l’un des meilleurs processeurs de la société et il vous permettra de posséder cet appareil pendant de nombreuses années et, comme nous l’avons dit, mis à jour avec la dernière version du système d’exploitation, en l’occurrence iOS.

Enfin, l’iPhone 14 se distingue également par son système photographique. Il dispose d’un double appareil photo arrière de 12 Mp sur chaque lentille avec lequel vous pourrez réaliser de superbes photos grâce à l’intégration emblématique de logiciel + matériel de la société. Il en va de même pour la caméra frontale de 12 mégapixels.

➡️ Voir l’offre iPhone 14

➡️ Voir l’offre iPhone 14 (reconditionné)

Enfin, l’iPhone 14 dispose également d’autres spécifications telles que la double SIM, Face ID, une résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes jusqu’à 6 mètres, MagSafe ou Ceramic Shield. Et il pourrait être à vous pour seulement, 761 euros. Une belle remise qui offre un excellent prix à cet iPhone. C’est une très bonne opportunité !

