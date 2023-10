Google Maps veut être l’application tout-en-un : elle vous montrera également la météo à n’importe quel endroit

Google Maps maintenant afficher la météo : voici comment sera la nouvelle intégration dans l’application.

La météo de votre destination sur Google Maps : l’application de navigation vous permettra désormais de voir le temps qu’il fera à l’endroit où vous allez

La dernière nouveauté de Google Maps est de montrer la météo de n’importe quel endroit. Oui, l’application de navigation veut maintenant être une application météo. Les plans de Google pour Maps semblent viser à rendre l’application aussi complète que possible et facile à utiliser pour les utilisateurs.

Cette inclusion n’est pas étrange, Google modifie Maps depuis un certain temps et intègre de nouvelles fonctionnalités. De plus, ceux de Mountain View cherchent à améliorer l’expérience des utilisateurs lors de l’utilisation de leurs produits différents.

Google Maps vous montrera maintenant la météo de n’importe quel endroit

Cette nouveauté de Google Maps a été découverte grâce au canal de nouveautés de l’application sur Telegram. Elle a été découverte car un utilisateur a envoyé des captures d’écran de la façon dont la météo s’affiche dans Google Maps. Cependant, ce n’est pas une caractéristique nouvelle en soi, il y a un truc.

Google Maps affichait déjà la météo, mais uniquement sur iOS. La nouveauté, c’est qu’elle le fait maintenant aussi sur Android. Oui, il est étrange que Google ait décidé de s’engager d’abord sur l’application du système d’exploitation de la concurrence. Mais au moins, elle arrive maintenant sur Android une fois pour toutes.

Ce que l’on peut voir sur la capture d’écran jointe à cette caractéristique, c’est que l’interface subira de légères modifications. Parmi ces modifications, il y aura un nouvel élément d’information dans le coin supérieur gauche, sous les raccourcis de Google Maps, qui sera le nouvel icône météo.

On ne connaît pas encore la date à laquelle cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs. Cependant, on s’attend à ce que ce soit bientôt car il ne s’agit pas d’une caractéristique expérimentale. Il se peut que Google intègre cela avec une nouvelle version de Google Maps, mais pour le moment, on ne peut qu’attendre.

