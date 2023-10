La nouvelle bête « Pro » de Xiaomi a une réduction de 100 euros sur sa version la plus puissante

Tu as la chance de te procurer un smartphone impressionnant qui ne te laissera pas indifférent, mais seulement pour une durée limitée.

Voici le Xiaomi 13T Pro dans sa version la plus complète.

Une des dernières bêtes présentées par Xiaomi s’effondre dans la boutique officielle de la marque chinoise. Le Xiaomi 13T Pro a tout ce dont tu pourrais avoir besoin et bénéficie d’une réduction de 100 euros sur sa version la plus puissante. Tu te retrouves avec un smartphone équipé d’une impressionnante mémoire RAM de 16 Go et d’un stockage de 1 To. Il y a très peu de téléphones comme celui-ci sur le marché.

Nous avons là un appareil qui vient tout juste d’arriver sur le marché aux côtés de son petit frère, le Xiaomi 13T. Son prix de vente au public dépasse les 1000 euros, mais maintenant tu as la chance de l’acheter avec une belle réduction de bienvenue. C’est un véritable haut de gamme, l’un des meilleurs smartphones à avoir vu le jour au cours des derniers mois. Si tu cherches quelque chose de puissant et très complet, ne le laisse pas passer.

Achète le monstre de Xiaomi au meilleur prix

À l’avant de l’appareil se trouve un impressionnant écran qui te captivera dès le premier instant. Il bénéficie d’une diagonale de 6,67 pouces, de la technologie OLED, d’une résolution QHD+ et d’un agréable taux de rafraîchissement de 144 Hz. Tes films préférés seront d’une qualité exceptionnelle, je t’assure, tu ne pourras plus te contenter d’un écran médiocre après l’avoir essayé.

Le cerveau de ce monstre est le puissant MediaTek Dimensity 9200 Plus, une puce qui fera fonctionner à pleine vitesse tous les jeux et applications que tu pourras imaginer. Comme tu le sais déjà, il est accompagné d’une impressionnante mémoire RAM de 16 Go et d’un stockage de 1 To, tu pourras ainsi stocker des dizaines d’applications, des milliers de fichiers, de photos et de vidéos.

Tu auras également la possibilité de faire ressortir l’artiste qui est en toi avec le téléphone de Xiaomi, à l’arrière se trouvent 3 bonnes caméras. Il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un objectif grand angle de 13 mégapixels et d’une caméra téléobjectif qui offre également 50 mégapixels. Tes photos seront vraiment belles, prends des clichés en toute confiance.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 13T Pro (1 To)

➡️ Voir l’offre Xiaomi 13T Pro

Nous parlons ici d’un investissement très important, nous en sommes conscients, mais nous savons aussi que tu ne manqueras de rien avec le smartphone de Xiaomi. C’est un véritable haut de gamme impressionnant que tu pourras exploiter au maximum pendant des années, un téléphone avec lequel tu n’auras à te soucier de rien. Tu ne payes pas seulement pour les caractéristiques, mais aussi pour la tranquillité d’esprit offerte par un appareil comme celui-ci.

