5 raisons pour lesquelles nous sommes impatients d’avoir MIUI 15 sur nos Xiaomi

Tout comme chaque famille de téléphones renouvelle ses modèles chaque année, les systèmes d’exploitation en font de même. Cette année 2023 est celle d’Android 14, qui a été lancé auprès du public le 4 octobre dernier. Et s’il y a un nouvel Android, cela signifie qu’il y a un nouveau MIUI. En effet, MIUI 15 est sur le point d’arriver.

La couche de personnalisation de Xiaomi, qui a vu le jour il y a 13 ans, prévoit la sortie de MIUI 15 aux alentours de la fin octobre et du début novembre. Nous ne le savons pas encore exactement, mais nous avons hâte d’essayer toutes ses nouveautés. Voici plusieurs raisons d’attendre le meilleur de MIUI 15 :

Les améliorations de MIUI dans le mode Game Turbo

Game Turbo vous offre des options qui donnent l’impression que vous jouez sur un PC plutôt que sur un téléphone portable, comme jouer avec de meilleures performances, plus de FPS, une meilleure consommation de la batterie et résoudre des problèmes tels que la surchauffe, ainsi que des fonctionnalités telles que l’enregistrement vocal en jeu et l’enregistrement d’écran pendant une partie. Game Turbo, qui en est déjà à la version 5.0 dans MIUI, vous permet de régler tous ces paramètres, ce qui est impensable sur d’autres téléphones Android à moins d’utiliser une application tierce – et même dans ce cas, cela peut poser des problèmes car ce n’est pas natif :

Changer ou limiter les FPS des jeux

Changer la résolution des jeux

Changer la qualité des textures

Changer le filtrage anisotrope

Changer le mode multicœur du CPU

Changer la qualité graphique des jeux

Augmenter les performances en un clic

Forcer des vitesses d’horloge du CPU plus élevées

Actuellement, la version que nous avons est Game Turbo 5.0, et nous attendons les améliorations que MIUI 15 apportera à cet outil exclusif de Xiaomi. Et nous parlons non seulement des améliorations pour un Xiaomi 13 ou un Redmi Note 13 Pro+, mais aussi pour les gammes inférieures. C’est sans aucun doute le grand atout de Xiaomi avec ce mode : il ne néglige aucun de ses terminaux.

Une meilleure exploitation de la batterie grâce aux optimisations

La durée de vie de la batterie est un facteur crucial pour tous les utilisateurs de téléphones portables. Et chaque version de MIUI exploite et optimise encore plus la charge utile de la batterie de chaque modèle Xiaomi, POCO ou Redmi. Concernant MIUI 15, nous savons qu’il apporte un ensemble d’améliorations pour des optimisations qui contribueront à une meilleure efficacité de la batterie. Grâce à une gestion intelligente de l’énergie et à l’optimisation des processus en arrière-plan, MIUI 15 promet une expérience énergétique plus efficace, ce qui se traduit par une durée de vie de la batterie plus longue.

Mesures mineures d’amélioration du langage de design

L’attrait visuel joue un rôle important dans la satisfaction de l’utilisateur. On s’attend à ce que MIUI 15 introduise des changements subtils dans le langage de design qui amélioreront l’esthétique générale de l’interface utilisateur. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une révision radicale, ces petites retouches de design peuvent contribuer à un aspect plus poli et moderne, en offrant aux utilisateurs une interface renouvelée et visuellement agréable.

Base Android 14

Rester à jour avec la dernière version d’Android garantit l’accès à de nouvelles fonctionnalités, une meilleure sécurité et la compatibilité avec les dernières applications. MIUI 15 sera construit sur la base d’Android 14, apportant ainsi les avantages des dernières avancées d’Android. Cela garantit non seulement une expérience plus récente, mais permet également aux utilisateurs de profiter des améliorations de sécurité et de performance introduites par la plateforme Android.

Sécurité améliorée

La sécurité est l’une des principales priorités pour les utilisateurs de smartphones, et MIUI 15 vise à aborder cette préoccupation avec des fonctionnalités et des améliorations de sécurité supplémentaires. Des contrôles de permissions d’applications améliorés à un chiffrement des données plus robuste, Xiaomi s’engage à fournir un environnement sécurisé pour les utilisateurs. Être à jour avec le logiciel le plus récent garantit que votre appareil est équipé des derniers correctifs et mesures de sécurité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :