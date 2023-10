L’iPhone 15 a été dépassé en ventes en Chine par cet Android haut de gamme

L’ultime flagship de Huawei est plus populaire en Chine que le modèle le plus récent d’iPhone.

L’arrière du Huawei Mate60 Pro, le dernier smartphone phare de la société chinoise

Un des smartphones Android les plus controversés de ces derniers temps a réussi à prendre de l’avance sur l’iPhone 15 en Chine. Un rapport publié par le portail d’actualités chinois MyDrivers a révélé que la série Huawei Mate60, menée par le Huawei Mate60 Pro, se vendrait mieux que la dernière famille de téléphones d’Apple.

Les chiffres exacts révèlent qu’il y a eu environ 1,694 million d’unités de la série Huawei Mate60 activées en Chine au cours des premières semaines de vente. En revanche, la famille iPhone 15 a atteint « seulement » 1,549 million d’activations.

Le Huawei Mate60 Pro est un véritable succès en Chine

J’ai dit que le Mate60 Pro est l’un des smartphones les plus controversés de ces derniers temps car, d’une certaine manière, Huawei a réussi à contourner les restrictions imposées par le gouvernement américain et à intégrer dans son nouveau produit phare un processeur de conception propre, le Kirin 9000s, avec une connectivité 5G intégrée. Cela, malgré le fait que l’entreprise n’ait pas l’autorisation de conclure des accords commerciaux avec des entreprises américaines susceptibles de lui fournir des modems avec une connectivité 5G.

Sans aucun doute, l’appareil a marqué la renaissance de Huawei sur le marché chinois, et il est déjà l’un des téléphones les plus populaires du marché dans le pays d’origine de la marque. On estime qu’environ 2,7 millions d’unités de la série Mate60 ont déjà été vendues depuis sa sortie. Actuellement, environ 500 000 téléphones mobiles de la série Huawei Mate60 seraient activés chaque semaine, uniquement en Chine.

Ces chiffres auraient incité Huawei à renforcer sa production de smartphones, car l’entreprise prévoit de dupliquer ses envois de smartphones tout au long de l’année prochaine 2024 pour atteindre environ 70 millions d’unités vendues. À cet égard, l’analyste Ming-Chi Kuo affirme qu’au cours de la deuxième moitié de l’année, l’entreprise pourrait parvenir à vendre plus de 6 millions d’unités de la série Mate60.

