Le téléphone le plus vendu est à nouveau à un prix cassé, 259 euros avec Snapdragon 778G et Amoled à 120 Hz

Ce smartphone de POCO est le best-seller dont vous avez besoin, mis à jour sous Android 13 et avec une grande batterie.

Le POCO X5 Pro 5G est un téléphone exceptionnel à un prix très réduit, et il bénéficie aujourd’hui d’une grande remise supplémentaire.

Voulez-vous avoir un terminal puissant, avec un grand écran et une batterie incroyable pour un prix ridicule ? Aujourd’hui est votre jour de chance, car vous pouvez obtenir le POCO X5 Pro 5G de 256 Go pour seulement 259 euros sur AliExpress Store. Vous pouvez obtenir cette offre en utilisant le code FR26 qui déduit 26 euros pour les achats supérieurs à 200 euros.

Cette promotion se terminera le 19 octobre prochain le matin et les unités sont limitées à ce prix. Actuellement, ce modèle est en vente sur le site web de Xiaomi pour 329,99 euros et sur Amazon pour 285 euros. Dans l’offre d’AliExpress, vous pouvez obtenir les unités de couleur noire ou bleue. Bien qu’il y ait de nombreuses unités en promotion, les stocks dans ce type de promotion ne durent généralement pas longtemps.

Achetez le téléphone à succès de POCO à un prix scandaleux

Ce smartphone est l’un des meilleurs de la gamme de POCO. En gardant tout le respect pour les POCO F5 et F5 Pro, le POCO X5 Pro est destiné à devenir une référence dans la gamme moyenne d’Android dans les années à venir si ses chiffres continuent ainsi. Et il est et sera une référence pour plusieurs raisons que j’aimerais souligner :

Tout d’abord, ce POCO X5 Pro dispose d’un corps fin d’une épaisseur de seulement 7,9 mm et d’un poids de 181 grammes. Il se sent très solide dans la main malgré sa coque extérieure en plastique. Il est également résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP53.

L’une de ses meilleures caractéristiques est le matériel qu’il intègre à l’intérieur. Nous parlons d’un processeur Snapdragon 778G qui peut facilement dépasser les 600 000 points dans le test Antutu. Il est accompagné de la puce graphique Adreno 642L, de 8 Go de RAM LPDDR4X et d’une mémoire interne de 256 Go de type UFS 2.2 très rapide.

Son écran avant vous laissera bouche bée grâce à un écran Amoled de 6,67 pouces de diagonale et Full HD+ de résolution. Vous le trouverez très fluide car il peut atteindre 120 Hz de taux de rafraîchissement. Si vous aimez regarder des vidéos et des séries, cet écran est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, et il a une luminosité allant jusqu’à 900 nits. Son verre est protégé par du Gorilla Glass 5 et il a une légère courbure 3D qui le rend plus attrayant au toucher.

Un autre aspect remarquable de ce POCO X5 Pro est son appareil photo. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo composé d’un capteur Samsung de 108 MP f/1.9, d’un objectif grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 120 degrés et d’une lentille macro. Et à l’avant, un objectif Omnivision de 16 MP qui prend des photos de portrait semi-professionnelles.

L’un des meilleurs aspects des téléphones POCO est toujours leur batterie. Ce modèle dispose d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge rapide de 67 W. Vous aurez une autonomie de 2 journées complètes sans problème. De plus, il sera bientôt mis à jour vers Android 14, ce qui entraînera une amélioration notable de l’efficacité énergétique.

➡️ Voir l’offre POCO X5 Pro 5G (8/256 GB) avec le code FR26

Enfin, en ce qui concerne la connectivité du téléphone, le POCO X5 Pro est équipé de 5G, NFC, prise casque, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Double SIM, infrarouge et GPS.

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :