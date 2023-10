Un téléphone avec un morceau de météorite qui coûte 9000 dollars : voici le dernier produit de Caviar

La marque de luxe russe Caviar a pensé à une nouvelle extravagance avec laquelle gonfler (encore plus) les prix des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. À partir de 9 000 dollars l’unité.

iPhone 15 Pro et Pro Max Ufo Collection, redessinés par Caviar

SI vous nous suivez régulièrement, il est très probable que vous connaissiez Caviar. Et sinon, nous pouvons le résumer en disant qu’il s’agit d’une marque russe d’articles de luxe célèbre pour ajouter des designs extravagants à des produits relativement courants. Dans le passé, ils ont créé un iPhone 14 Pro Max avec une Rolex intégrée, ainsi qu’une trottinette en or.

Comme nous le rapporte GSMArena, la dernière folie des Russes coûte 9 000 dollars et a été créée en utilisant un morceau de météorite tombé sur Terre depuis l’espace. Plus précisément, il s’agit d’un fragment de la météorite de Murchison (nous ne savons pas comment ils y ont eu accès) qui contient des acides aminés, les fondations de l’univers.

Voici l’iPhone 15 Pro UFO Collection de Caviar

Selon le média, Caviar a utilisé les fragments de la météorite de Murchison dans la conception du téléphone. Dans cette météorite, des acides aminés ont été trouvés, qui sont aujourd’hui présents sur notre planète, ce qui suggère que, comme nous l’avons dit précédemment, ces acides aminés sont les pierres fondatrices de l’univers.

De plus, la météorite de Murchison a une antiquité d’environ 7 milliards d’années. Elle est plus ancienne que notre planète et est actuellement l’objet stellaire le plus ancien connu. Cet objet fait partie du châssis de cet iPhone 15 Pro en édition spéciale.

D’après ce que nous avons pu voir sur les images officielles de Caviar, il y a trois designs disponibles : un qui rappelle un yautja (la race des Predators dans les films) et qui s’appelle Alien, un qui présente une galaxie spirale à l’arrière et qui s’appelle Astral, et un autre qui rappelle un destroyer impérial de Star Wars et qui s’appelle Starship. Le design Alien est le porteur de la météorite de Murchison, tandis que les deux autres ont des météorites de la Lune et de Mars. De plus, il y a de l’or 24 carats, du titane et de l’acier inoxydable dans ces designs.

Comme toujours lorsque nous parlons des produits de Caviar, nous parlons de prix ridiculement élevés qui ne sont pas à la portée de la grande majorité des portefeuilles. Si vous voulez avoir un iPhone 15 ou 15 Pro Max avec un morceau d’espace extérieur, vous devrez dépenser la somme non négligeable de 9 000 dollars pour commencer. Si vous avez cet argent en trop, vous savez déjà où l’investir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :