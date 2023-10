Xiaomi a un stylo de poche qui lit, entend et traduit toutes les langues auxquelles vous pouvez penser

La technologie ne cesse de progresser et bien qu’il y ait des moments où nous semblons anesthésiés et démontrons une incapacité manifeste à être surpris, d’autres fois c’est le contraire. C’est ce qui nous est arrivé avec l’arrivée du Xiaomi Mijia Dictionary Pen. Il s’agit d’un appareil de poche légèrement plus long qu’un téléphone portable compact qui pourrait révolutionner le marché.

Combien de fois avons-nous eu un texte devant nous dans une autre langue et nous nous sommes demandés ce que cela signifie. Peut-être pendant un voyage, peut-être dans notre propre ville à l’intérieur d’un commerce. Le Mijia Dictionary Pen de Xiaomi va enfin résoudre les barrières linguistiques. Et la raison en est qu’il suffit de passer le Dictionary Pen au-dessus du texte pour connaître sa signification. Mais attention, il écoute aussi, il ne se contente pas de lire.

Un traducteur universel qui tient dans n’importe quelle poche

Le Xiaomi Mijia Dictionary Pen a la forme d’un stylo mais en réalité c’est autre chose. C’est un appareil avec des yeux et des oreilles qui peut traduire pratiquement n’importe quelle langue qui nous vient à l’esprit. Parce qu’il n’est pas seulement un scanner portable mais aussi un enregistreur de sons avec traduction instantanée. Un véritable prodige sorti des laboratoires de R&D de la marque.

Pour traduire n’importe quel texte écrit, il suffit d’allumer le Dictionary Pen et d’effectuer le même geste que lorsque nous soulignons un texte avec un marqueur fluorescent. La différence est qu’ici, le texte est capturé grâce à une caméra de 8 mégapixels installée à l’extrémité du stylo, il est traduit à l’intérieur du stylo et envoyé à l’écran dans la langue de notre choix. Parce que nous pouvons faire apparaître n’importe quel texte en espagnol, ou dans la langue que nous voulons.

Et comme nous l’avons dit, il n’y a pas seulement des yeux ici, il y a aussi des oreilles. Grâce à un algorithme d’intelligence artificielle capable de réduire au maximum les bruits, le Mijia Dictionary Pen de Xiaomi peut enregistrer des conversations autour de nous et envoyer la traduction directement à l’écran. Et si nous pensions que les textes et les enregistrements traduits allaient uniquement à l’écran, nous nous trompons.

Grâce au Mijia Dictionary Pen, nous pouvons utiliser ces traductions pour les envoyer à des applications sur notre téléphone via une connexion sans fil directe. Donc, si nous voulons envoyer les textes traduits à notre application de notes ou à un programme de montage audio, nous pouvons également le faire. Un véritable prodige qui est en vente en Chine pour un peu plus de 90 euros au taux de change.

