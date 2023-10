Adobe mise sur les wearables : des vêtements qui changent de design en quelques secondes en appuyant sur un bouton

Adobe a présenté sa dernière idée en technologie portable lors de la conférence Adobe Max, avec laquelle elle espère révolutionner l’industrie de la mode.

Le wearable Project Primrose en action

Les wearables font déjà partie de notre vie quotidienne. Plus ou moins tout le monde a une montre (ou un bracelet) intelligent, avec lequel il peut non seulement consulter l’heure, obtenir des données biologiques et établir des régimes d’entraînement (qui, bien sûr, peuvent également être surveillés). Nous vivons avec eux, bien qu’ils doivent encore être améliorés du côté d’Android.

En réalité, nous associons le terme à ce type de dispositifs, mais nous ne pensons à aucun moment qu’il est bien plus large qu’il n’y paraît. Il suffit de regarder le dernier projet d’Adobe : des vêtements qui changent de design en appuyant simplement sur un bouton.

Project Primrose, la dernière nouveauté en matière de wearables d’Adobe

Lors de la dernière conférence Adobe Max qui s’est tenue à Los Angeles, les dernières nouveautés de la maison mère de Photoshop en matière de technologies émergentes ont été présentées. La surprise est venue lorsque la chercheuse Christine Dierk a présenté Project Primrose, une idée orientée vers la mode.

Ce que Dierk a présenté était une série d’écrans modulaires non-émetteurs capables de créer des motifs statiques ou dynamiques pour n’importe quelle application… y compris les vêtements. Il peut même s’étendre aux meubles, aux sacs à main et à d’autres articles. Pour cela, différentes technologies sont combinées pour créer le résultat de la vidéo.

En plus d’avoir été conçu pour permettre aux designers de créer de nouveaux motifs interactifs, le concept présenté pourrait également servir (selon Adobe, bien sûr) à ce que les personnes découvrent une nouvelle façon d’interagir avec la mode et le monde qui les entoure. L’idée serait d’utiliser Project Primrose comme une forme de réduire l’achat de vêtements, en permettant le téléchargement et l’installation de nouveaux motifs depuis le cloud.

Pour l’instant, Project Primrose est un prototype plutôt qu’un produit avec une date de sortie tangible. On ne sait rien de sa disponibilité pour le grand public, s’il devait un jour l’être. Nous rappelons que de nombreux concepts sont présentés sans jamais arriver sur le marché.

