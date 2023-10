Pourquoi le Google Pixel Watch 2 est la meilleure montre connectée Android que vous pouvez acheter, selon ce test scientifique.

Un test scientifique a révélé que la Pixel Watch 2 est la montre connectée avec le système de suivi d’activité et de sport le plus précis que l’on puisse trouver sur Android.

Si vous recherchez une montre connectée compatible avec Android qui peut vous offrir la plus grande précision pour enregistrer vos données d’activité, de santé et de sommeil, je crains que la Google Pixel Watch 2, que nous avons récemment analysée, soit le meilleur modèle que vous puissiez acheter en ce moment. Du moins, c’est ce qu’a démontré un test scientifique réalisé par le YouTuber The Quantified Scientist.

Ce YouTuber est célèbre pour réaliser les tests les plus rigoureux sur les différents appareils portables disponibles sur le marché, poussant leurs capacités à leurs limites lorsqu’il s’agit de mesurer les différents paramètres liés au suivi de la santé et du sport.

Lors du dernier test, effectué sur la Pixel Watch 2, la montre connectée de Google s’est révélée être le modèle le plus précis dans toutes les épreuves liées à la mesure du rythme cardiaque dans différentes situations, ainsi que dans l’enregistrement du sommeil.

La Pixel Watch 2 surpasse les Galaxy Watch et les montres Garmin en précision

Google a introduit un nouveau système de capteurs dans la Pixel Watch 2 visant à surveiller la fréquence cardiaque, la température cutanée et les signes de stress. Ceux-ci sont combinés à différents algorithmes d’intelligence artificielle et à toute l’expérience de Fitbit dans le domaine du suivi de la santé, afin d’améliorer les habitudes de santé et de faciliter l’atteinte des objectifs d’activité.

Ces améliorations semblent s’être concrétisées dans une montre capable de surpasser les différents tests effectués sur des modèles tels que les Samsung Galaxy Watch5 Pro ou certains modèles Garmin, tels que le Venu2. Les résultats obtenus par la Pixel Watch 2 dans la plupart des catégories sont très proches des résultats obtenus avec des appareils de référence de qualité professionnelle.

Parmi les tests effectués, la précision de la surveillance de la fréquence cardiaque a été mesurée lors de différentes activités, telles que le cyclisme en salle et en extérieur, la course à pied ou l’entraînement en force, ainsi que les capacités de la montre à surveiller le sommeil.

Comparée à d’autres montres, la Google Pixel Watch 2 semble se positionner au niveau des derniers modèles de l’Apple Watch, qu’elle parvient même à surpasser dans certaines épreuves. Il semble qu’en fin de compte, la Pixel Watch 2 était bien l’alternative à la montre Apple compatible avec Android que beaucoup attendaient.

La Pixel Watch 2 est disponible en France depuis le 4 octobre dernier et a été mise en vente le 12 octobre. L’appareil a un prix officiel de 399 euros.

